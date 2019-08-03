Лукаку удалил твит по требованию "Юнайтед"

Ромелу Лукаку "Манчестер Юнайтед" потребовал от своего нападающего Ромелу Лукаку удалить твит с конфиденциальной информацией.

Накануне Лукаку, находящийся на пороге отъезда в Серию А, опубликовал в социальных сетях свой ответ критикам, которые обвиняют его в медлительности.

Ромелу снял на видео график из внутренней информационной системы "Юнайтед" с замерами скорости игроков во время тренировочного сбора в Перте в июле.

Согласно внутренним данным "красных дьяволов", Лукаку — второй самый быстрый игрок в команде, уступая только защитнику Диогу Далоту.

Как сообщает The Guardian, такого рода утечка информации возмутила главного тренера Оле Гуннара Сульшера и руководство "Юнайтед". Клуб потребовал удалить это видео, и бельгиец подчинился.

Стоит отметить, что эта утечка вызывает вопросы и к Сульшеру, который игнорировал Лукаку во время всех предсезонных матчей, объясняя это некой травмой у подопечного.


Метки Лукаку, Манчестер Юнайтед

Автор mihajlo   

Дата 03.08.2019 19:20

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  1. manutd4life 03.08.2019 20:25 # manutd4life
    Далот удивил

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  2. alexomck 03.08.2019 19:56 # alexomck
    правильно говорят, что бегемоты самые опасные в Африке.

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  3. mancunia-planet 03.08.2019 19:52 # mancunia-planet
    Лукаку нервничает

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  4. vyrentz 03.08.2019 19:30 # vyrentz
    Шоу попросил

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