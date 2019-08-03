Лукаку удалил твит по требованию "Юнайтед"
"Манчестер Юнайтед" потребовал от своего нападающего Ромелу Лукаку удалить твит с конфиденциальной информацией.
Накануне Лукаку, находящийся на пороге отъезда в Серию А, опубликовал в социальных сетях свой ответ критикам, которые обвиняют его в медлительности.
Ромелу снял на видео график из внутренней информационной системы "Юнайтед" с замерами скорости игроков во время тренировочного сбора в Перте в июле.
Согласно внутренним данным "красных дьяволов", Лукаку — второй самый быстрый игрок в команде, уступая только защитнику Диогу Далоту.
Как сообщает The Guardian, такого рода утечка информации возмутила главного тренера Оле Гуннара Сульшера и руководство "Юнайтед". Клуб потребовал удалить это видео, и бельгиец подчинился.
Стоит отметить, что эта утечка вызывает вопросы и к Сульшеру, который игнорировал Лукаку во время всех предсезонных матчей, объясняя это некой травмой у подопечного.
03.08.2019 19:20
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