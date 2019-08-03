"Сити" отправил Лукаса Нмечу в "Вольфсбург"
Нападающий "Манчестер Сити" Лукас Нмеча отправился в "Вольфсбург", где проведет следующий сезон на правах аренды.
Нмеча весьма убедительно отыграл минувший сезон, приняв участин в 44 матчах за "Престон" из Чемпионшипа. Теперь 20-летний немец отправится на родину и будет получать практику на уровне Бундеслиги.
Ранее этим летом Лукас ездил с "горожанами" в турне по Азии, отметившись голами против "Вест Хэма" и "Иокогамы", однако по-настоящему претендовать на место в составе команды Хосепа Гвардиолы юниор еще не готов.
Добавим, что Нмеча находится в системе "Сити" с 2007 года, а за первую команду дебютировал в декабре 2017. С тех пор Лукас сыграл еще два официальных матча за "горожан".
03.08.2019 18:00
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Там вон к четвергу ожидается что Сане перейдет в Баварку!
Сити запросит у Баварских колбасок 150-160 млн евро! Сам же трансфер для Баварки с зарплатой обойдется более чем в 200 млн евро!
Ну что за топы эти Сити?!
Come on, City!!!
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