"Сити" отправил Лукаса Нмечу в "Вольфсбург"

Лукас Нмеча Нападающий "Манчестер Сити" Лукас Нмеча отправился в "Вольфсбург", где проведет следующий сезон на правах аренды.

Нмеча весьма убедительно отыграл минувший сезон, приняв участин в 44 матчах за "Престон" из Чемпионшипа. Теперь 20-летний немец отправится на родину и будет получать практику на уровне Бундеслиги.

Ранее этим летом Лукас ездил с "горожанами" в турне по Азии, отметившись голами против "Вест Хэма" и "Иокогамы", однако по-настоящему претендовать на место в составе команды Хосепа Гвардиолы юниор еще не готов.

Добавим, что Нмеча находится в системе "Сити" с 2007 года, а за первую команду дебютировал в декабре 2017. С тех пор Лукас сыграл еще два официальных матча за "горожан".


Метки аренда, Вольфсбург, Манчестер Сити, Нмеча, трансферы

Автор mihajlo   

Дата 03.08.2019 18:00

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Последние комментарии:




  1. arhangel777 03.08.2019 18:45 # arhangel777
    Там вон к четвергу ожидается что Сане перейдет в Баварку!
    Сити запросит у Баварских колбасок 150-160 млн евро! Сам же трансфер для Баварки с зарплатой обойдется более чем в 200 млн евро!
    Ну что за топы эти Сити?!
    Come on, City!!!

    (ответить)

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