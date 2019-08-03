"Сити" отправил Лукаса Нмечу в "Вольфсбург"

Нападающий "Манчестер Сити" Лукас Нмеча отправился в "Вольфсбург", где проведет следующий сезон на правах аренды.

Нмеча весьма убедительно отыграл минувший сезон, приняв участин в 44 матчах за "Престон" из Чемпионшипа. Теперь 20-летний немец отправится на родину и будет получать практику на уровне Бундеслиги.



Ранее этим летом Лукас ездил с "горожанами" в турне по Азии, отметившись голами против "Вест Хэма" и "Иокогамы", однако по-настоящему претендовать на место в составе команды Хосепа Гвардиолы юниор еще не готов.



Добавим, что Нмеча находится в системе "Сити" с 2007 года, а за первую команду дебютировал в декабре 2017. С тех пор Лукас сыграл еще два официальных матча за "горожан".