"Арсенал" обсудит аренду Коутиньо

Филиппе Коутиньо Делегация из "Арсенала" собирается встретиться со своими коллегами из "Барселоны", чтобы обсудить переход полузащитника каталонцев Филиппе Коутиньо к "канонирам" на правах аренды.

После своего трансфера из "Ливерпуля" за 142 миллиона фунтов Коутиньо так и не заиграл на ожидаемом от него уровне, что вызывает раздражение не только у фанатов и медиа, но и боссов "Барсы".

Как сообщает каталонское издание Sport, чемпионы Ла Лиги уже отчаялись продать Филиппе по устраивающей их цене и теперь готовы рассмотреть вариант с уходом 27-летнего бразильца в аренду.

Теперь спортивный директор "Арсенала" Рауль Санллехи собирается поговорить со своим бывшим клубом насчет аренды Коутиньо на следующий сезон.

Тем временем, Mundo Deportivo утверждает, что Филиппе был предложен не только "Арсеналу", но и другим клубам Премьер-Лиги. "Барселона" хочет получить 27 млн. фунтов в качестве арендной платы.


Метки Арсенал, Барселона, Коутиньо, слухи

Автор mihajlo   

Дата 03.08.2019 17:00

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  1. mixmaster 03.08.2019 18:45 # mixmaster
    сомнительно это всё

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  2. tigerpool 03.08.2019 18:41 # tigerpool
    Если подпишут, будут биться за первую тройку

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  3. manutd-20champ 03.08.2019 17:51 # manutd-20champ
    сднился, никому не нужен...

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  4. alexomck 03.08.2019 17:36 # alexomck
    про Арсенал шутка была ващет, оказывается фапл такой серьезный источник для испанцев.

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  5. gunars 03.08.2019 17:35 # gunars
    Топчик, карать будет Ливапул)

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  6. liverpool1892est 03.08.2019 17:28 # liverpool1892est
    Бля гунерасы в этом сезоне за 5 место сильно будут биться...походу МуМу на 6 почетном месте останется:)

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  7. trent 03.08.2019 17:10 # trent
    За такие арендные будет раздражать боссов барсуков и в этом сезоне.

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