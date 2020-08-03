"Арсенал" обсудит аренду Коутиньо

Делегация из "Арсенала" собирается встретиться со своими коллегами из "Барселоны", чтобы обсудить переход полузащитника каталонцев Филиппе Коутиньо к "канонирам" на правах аренды.

После своего трансфера из "Ливерпуля" за 142 миллиона фунтов Коутиньо так и не заиграл на ожидаемом от него уровне, что вызывает раздражение не только у фанатов и медиа, но и боссов "Барсы".



Как сообщает каталонское издание Sport, чемпионы Ла Лиги уже отчаялись продать Филиппе по устраивающей их цене и теперь готовы рассмотреть вариант с уходом 27-летнего бразильца в аренду.



Теперь спортивный директор "Арсенала" Рауль Санллехи собирается поговорить со своим бывшим клубом насчет аренды Коутиньо на следующий сезон.



Тем временем, Mundo Deportivo утверждает, что Филиппе был предложен не только "Арсеналу", но и другим клубам Премьер-Лиги. "Барселона" хочет получить 27 млн. фунтов в качестве арендной платы.