Роналду посоветовал Дибале перейти в "Юнайтед"
Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду рекомендовал своему одноклубнику Пауло Дибале отправиться в "Манчестер Юнайтед".
Как известно, "Юнайтед" и "Ювентус" уже договорились об обмене Лукаку на Дибалу, а Ромелу дал согласие на переезд в Турин — теперь все стороны ждут решения Пауло.
В минувший четверг Дибала вернулся из отпуска и первым делом отправился на переговоры с главным тренером "Ювентуса" Маурицио Сарри и боссами клуба.
Более того, по информации Sky Sport Italia, руководство "Ювентуса" попросило Пауло тренироваться в одиночестве, пока не будет решен вопрос с его будущим.
25-летний аргентинец все еще испытывает большие сомнения насчет переезда в Манчестер, а потому даже спросил совета по этому поводу в группе игроков "Ювентуса" в WhatsApp.
Как сообщает Daily Mail в эксклюзивном материале, в общении в мессенджере Роналду рекомендовал Дибале "Юнайтед", отметив, что стал "чемпионом" за свои шесть лет в английском клубе.
Криштиану, наряду с директором Фабио Паратичи и вице-президентом Павелом Недведом, является одним из самых авторитетных лиц для игроков "Ювентуса", поэтому Дибала должен серьезно отнестись к этому совету.
03.08.2019 16:00
Просмотров: 822
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Не могу вспомнить ни одного Латиноса который заиграл в МЮ. Да был Тевес, Форлан, но ничего выдающегося не припомню.
(ответить)
никого не слушай, не соглашайся, и забери с собой манджукича тоже.
(ответить)
Хороший совет. Типа "иди нахер из моего клуба".
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий