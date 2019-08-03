Роналду посоветовал Дибале перейти в "Юнайтед"

Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду рекомендовал своему одноклубнику Пауло Дибале отправиться в "Манчестер Юнайтед".

Как известно, "Юнайтед" и "Ювентус" уже договорились об обмене Лукаку на Дибалу, а Ромелу дал согласие на переезд в Турин — теперь все стороны ждут решения Пауло.



В минувший четверг Дибала вернулся из отпуска и первым делом отправился на переговоры с главным тренером "Ювентуса" Маурицио Сарри и боссами клуба.



Более того, по информации Sky Sport Italia, руководство "Ювентуса" попросило Пауло тренироваться в одиночестве, пока не будет решен вопрос с его будущим.



25-летний аргентинец все еще испытывает большие сомнения насчет переезда в Манчестер, а потому даже спросил совета по этому поводу в группе игроков "Ювентуса" в WhatsApp.



Как сообщает Daily Mail в эксклюзивном материале, в общении в мессенджере Роналду рекомендовал Дибале "Юнайтед", отметив, что стал "чемпионом" за свои шесть лет в английском клубе.



Криштиану, наряду с директором Фабио Паратичи и вице-президентом Павелом Недведом, является одним из самых авторитетных лиц для игроков "Ювентуса", поэтому Дибала должен серьезно отнестись к этому совету.