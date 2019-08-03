Роналду посоветовал Дибале перейти в "Юнайтед"

Пауло Дибала и Криштиану Роналду Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду рекомендовал своему одноклубнику Пауло Дибале отправиться в "Манчестер Юнайтед".

Как известно, "Юнайтед" и "Ювентус" уже договорились об обмене Лукаку на Дибалу, а Ромелу дал согласие на переезд в Турин — теперь все стороны ждут решения Пауло.

В минувший четверг Дибала вернулся из отпуска и первым делом отправился на переговоры с главным тренером "Ювентуса" Маурицио Сарри и боссами клуба.

Более того, по информации Sky Sport Italia, руководство "Ювентуса" попросило Пауло тренироваться в одиночестве, пока не будет решен вопрос с его будущим.

25-летний аргентинец все еще испытывает большие сомнения насчет переезда в Манчестер, а потому даже спросил совета по этому поводу в группе игроков "Ювентуса" в WhatsApp.

Как сообщает Daily Mail в эксклюзивном материале, в общении в мессенджере Роналду рекомендовал Дибале "Юнайтед", отметив, что стал "чемпионом" за свои шесть лет в английском клубе.

Криштиану, наряду с директором Фабио Паратичи и вице-президентом Павелом Недведом, является одним из самых авторитетных лиц для игроков "Ювентуса", поэтому Дибала должен серьезно отнестись к этому совету.


Метки Дибала, Манчестер Юнайтед, Роналду, Ювентус

Автор mihajlo   

Дата 03.08.2019 16:00

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  1. mickey 03.08.2019 16:19 # mickey
    Не могу вспомнить ни одного Латиноса который заиграл в МЮ. Да был Тевес, Форлан, но ничего выдающегося не припомню.

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  2. manutd-20champ 03.08.2019 16:11 # manutd-20champ
    никого не слушай, не соглашайся, и забери с собой манджукича тоже.

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  3. lampard78 03.08.2019 16:09 # lampard78
    Хороший совет. Типа "иди нахер из моего клуба".

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