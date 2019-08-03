"Брайтон" заплатил 20 млн. фунтов за Адама Уэбстера
"Брайтон" расстался с 20 миллионами фунтов, за которые "чайки" получили центрального защитника "Бристоль Сити" Адама Уэбстера.
24-летний Уэбстер заключил с аутсайдером прошлого сезона Премьер-Лиги контракт до 2023 года. Адам присоединился к "Брайтону" после всего одного сезона в "Бристоль Сити", куда он перешел из "Ипсвича" за 3.5 млн. фунтов летом 2018.
Стоит отметить, что этот трансфер является рекордным в своем роде — прежде еще никогда игрок из Чемпионшипа не покупался за столь большие деньги.
К покупке перспективного англичанина Грэма Поттера подтолкнула не только ужасная игра команды в обороне в прошлом сезоне, но и смена схемы — в последних предсезонных матчах новый главный тренер "Брайтона" предпочитал играть с тремя центральными защитниками.
03.08.2019 15:00
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Всякие уебстеры стоят 20 лимонов. А вы говорите 80 за магира это много
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