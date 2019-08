10-й номер в "Челси" взял Виллиан, а не Хадсон-Одои

"Челси" официально подтвердил, что под 10-м игровым номером теперь будет выступать вингер Виллиан.

Напомним, в прошлом месяце Виллиан похвастал, что руководство клуба согласилось отдать ему 10-й номер, который стал вакантным после ухода Эдена Азара в "Реал".



Однако затем стало известно, что в процессе переговоров о новом контракте "десятку" затребовали представители юного вингера Каллума Хадсон-Одои.



Сегодня "Челси", наконец, огласил игровые номера на сезон 2019/20, и победителем битвы за "десятку" все-таки вышел Виллиан.



Хадсон-Одои же пришлось довольствоваться номером 20. 22-й, предыдущий номер Виллиана, отошел новичку лондонцев Кристиану Пулишичу, а нападающий Тэмми Абрахэм взял "девятку".





👀 A closer look at this year's squad numbers! pic.twitter.com/yxAHGRwakd