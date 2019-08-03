10-й номер в "Челси" взял Виллиан, а не Хадсон-Одои
"Челси" официально подтвердил, что под 10-м игровым номером теперь будет выступать вингер Виллиан.
Напомним, в прошлом месяце Виллиан похвастал, что руководство клуба согласилось отдать ему 10-й номер, который стал вакантным после ухода Эдена Азара в "Реал".
Однако затем стало известно, что в процессе переговоров о новом контракте "десятку" затребовали представители юного вингера Каллума Хадсон-Одои.
Сегодня "Челси", наконец, огласил игровые номера на сезон 2019/20, и победителем битвы за "десятку" все-таки вышел Виллиан.
Хадсон-Одои же пришлось довольствоваться номером 20. 22-й, предыдущий номер Виллиана, отошел новичку лондонцев Кристиану Пулишичу, а нападающий Тэмми Абрахэм взял "девятку".
👀 A closer look at this year's squad numbers! pic.twitter.com/yxAHGRwakd— Chelsea FC (@ChelseaFC) August 3, 2019
03.08.2019 14:00
Просмотров: 1318
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Молокососы совсем офигели.
Они никогда не станут Звёздами типа Лемпард Терри Дрогба
Потому что не сосредоточены на футболе
Не сосредоточены на клубе.
Выскочки
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Такими мувами контракт с КХО подписан так и не будет. А Виллиану вообще в основе делать нечего.
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зато долбаеб михуйла тут развез, ну или пытался. все давно знали, что Вилли возьмет этот номер.
А ты мыхуйло, просто долбаеб, уйди нахуй с фапла.
ИЛи блять петицию надо создавать?
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старый пид0р 6лять дорогу молодым где 6лять, порву всех если это повлияет на психику Хадсона и он будет плохо играть. менеджмент показал себя с ублюдском стороны!
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Больше половины состава - игроки топ-уровня
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чегой то много и часто требует этот хадсон одои, он видно не уразумел по молодости где он находиться
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тяжеловато будет пенсам с этим составчиком.
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