10-й номер в "Челси" взял Виллиан, а не Хадсон-Одои

Виллиан "Челси" официально подтвердил, что под 10-м игровым номером теперь будет выступать вингер Виллиан.

Напомним, в прошлом месяце Виллиан похвастал, что руководство клуба согласилось отдать ему 10-й номер, который стал вакантным после ухода Эдена Азара в "Реал".

Однако затем стало известно, что в процессе переговоров о новом контракте "десятку" затребовали представители юного вингера Каллума Хадсон-Одои.

Сегодня "Челси", наконец, огласил игровые номера на сезон 2019/20, и победителем битвы за "десятку" все-таки вышел Виллиан.

Хадсон-Одои же пришлось довольствоваться номером 20. 22-й, предыдущий номер Виллиана, отошел новичку лондонцев Кристиану Пулишичу, а нападающий Тэмми Абрахэм взял "девятку".


Метки Виллиан, Хадсон-Одои, Челси

Автор mihajlo   

Дата 03.08.2019 14:00

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  1. theo-zm 03.08.2019 16:39 # theo-zm
    Молокососы совсем офигели.
    Они никогда не станут Звёздами типа Лемпард Терри Дрогба
    Потому что не сосредоточены на футболе
    Не сосредоточены на клубе.
    Выскочки

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  2. lampard78 03.08.2019 16:07 # lampard78
    Такими мувами контракт с КХО подписан так и не будет. А Виллиану вообще в основе делать нечего.

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  3. sayanara 03.08.2019 15:50 # sayanara
    зато долбаеб михуйла тут развез, ну или пытался. все давно знали, что Вилли возьмет этот номер.
    А ты мыхуйло, просто долбаеб, уйди нахуй с фапла.
    ИЛи блять петицию надо создавать?

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  4. bezviz 03.08.2019 14:49 # bezviz
    старый пид0р 6лять дорогу молодым где 6лять, порву всех если это повлияет на психику Хадсона и он будет плохо играть. менеджмент показал себя с ублюдском стороны!

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  5. sisyazavr 03.08.2019 14:37 # sisyazavr
    Больше половины состава - игроки топ-уровня

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  6. osivori 03.08.2019 14:34 # osivori
    чегой то много и часто требует этот хадсон одои, он видно не уразумел по молодости где он находиться

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  7. manutd-20champ 03.08.2019 14:31 # manutd-20champ
    тяжеловато будет пенсам с этим составчиком.

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