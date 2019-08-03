Гвардиола: "Клопп сказал неправду"
Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что ему не понравились слова своего коллеги Юргена Клоппа из "Ливерпуля" насчет огромных трат "горожан".
На текущей неделе операционный директор "Сити" Омар Беррада уже высказал свои претензии Клоппу, который назвал "Сити" в числе клубов, которые живут в "фантазийном мире" и могут позволить себе покупку любого игрока по любой цене.
Обвинения насчет того, что "горожане" живут не по средствам, вызвали негодование и у Гвардиолы, хотя тот и потратил полмиллиарда фунтов для завоевания двух титулов Премьер-Лиги подряд.
"Беспокоят ли меня эти слова? Конечно, беспокоят, потому что это не правда, что мы тратим 200 миллионов фунтов каждое окно".
"Это говорит "Ливерпуль", который никогда не бывает один — это не маленькая команда, это "Ливерпуль". Поэтому, конечно, мне не понравились эти комментарии, они не соответствуют истине", — цитирует Гвардиолу The Telegraph.
03.08.2019 13:00
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Последние комментарии:
КОРОЛЬ!!!
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КОРОЛЬ!!!
Поставил на место обоссанного, очкастого хуесоса который смотрит с завистью на КОРОЛЕЙ!
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как же у него бомбит от правды
лысый обрыган
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Все давно знают что Юрген пиздабол.
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Обвинения насчет того, что "горожане" живут не по средствам, вызвали негодование и у Гвардиолы, хотя тот и потратил полмиллиарда фунтов для завоевания двух титулов Премьер-Лиги подряд.
Ну тут канеш наверное сумма лет за 10 его пребывания в клубе, лысый ебaнат
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Такой у Пепа принцип - он выбирает себе определенных игроков под свой игровой стиль.
Я уважаю его работу в Барселоне, там была великая команда. Но в Баварии с безграничным бюджетом и полностью укомплектованным составом он так и не смог взять ЛЧ.
А про критику Жозе я помню, она была адекватной - после первого сезона они избавились от всех четырех крайних защитников и купили троих по 40-50 миллионов. Чем пришлось пожертвовать Сити чтобы потратиться на нужных игроков? Ничем, только избавились от балласта. Я не помню, чтобы Пеп слышал слово нельзя или это дорого. Напомните про Фреда? Он не был остро нужен. Вспомните про Санчеса? Пошла бы волна требований от агентов остальных звезд с требованием поднять зарплату.
Гвардиола топ, это безусловно, но он приходит в клуб с большими деньгами и находится в почти безпроигрышной ситуации.
Я раньше был такого же мнения о Конте и считал, что он заботится о своей репутации и берется только за выигрышные проекты, но после его контракта с Интером и желанием нарушить гегемонию своего же Ювентуса зауважал этого дядьку.
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Напомнило:
"Артемий Лебедев о дизайнере, которому на пробежке полицейские сломали ногу:
«Он работал у нас всего месяц»
«Все честно»
«Менты пиз**т объективно»
Про ночные обыски у кандидатов:
«Кто-то просто перестарался»
«Просто людям не повезло»
«Немного испытали страха»
Понятно, что будет лизать очко работодателю, но возможность же отскочить и не отсвечивать всегда можно найти. К чему это рвение? ведь такими речами он превращает себя в соучастника коррупции, финансовых преступлений и тд. Прям как Лебедев-ебанат.
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В фантазийном мире Гвардиолы 0,6 млрд не являются большими тратами. Только и всего.
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1￼Барселона628,35 Млн ?50400,35 Млн ?45-228,00 Млн ?
2￼Ювентус616,23 Млн ?209429,51 Млн ?194-186,72 Млн ?
3￼Манчестер Сити609,59 Млн ?88180,80 Млн ?78-428,79 Млн ?
4￼ФК Челси603,30 Млн ?101380,75 Млн ?90-222,55 Млн ?
5￼Пари Сен-Жермен589,50 Млн ?53272,20 Млн ?47-317,30 Млн ?
6￼Манчестер Юнайтед466,10 Млн ?32123,20 Млн ?35-342,90 Млн ?
7￼Ливерпуль435,98 Млн ?51320,98 Млн ?52-115,00 Млн ?
За три сезона потратил 600кк и говорит неправда
Шарлатан .
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О чем он?бразила же продали
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