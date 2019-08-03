Гвардиола: "Клопп сказал неправду"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что ему не понравились слова своего коллеги Юргена Клоппа из "Ливерпуля" насчет огромных трат "горожан".

На текущей неделе операционный директор "Сити" Омар Беррада уже высказал свои претензии Клоппу, который назвал "Сити" в числе клубов, которые живут в "фантазийном мире" и могут позволить себе покупку любого игрока по любой цене.



Обвинения насчет того, что "горожане" живут не по средствам, вызвали негодование и у Гвардиолы, хотя тот и потратил полмиллиарда фунтов для завоевания двух титулов Премьер-Лиги подряд.



"Беспокоят ли меня эти слова? Конечно, беспокоят, потому что это не правда, что мы тратим 200 миллионов фунтов каждое окно".



"Это говорит "Ливерпуль", который никогда не бывает один — это не маленькая команда, это "Ливерпуль". Поэтому, конечно, мне не понравились эти комментарии, они не соответствуют истине", — цитирует Гвардиолу The Telegraph.