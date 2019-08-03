"Арсеналу" не удалось арендовать Ругани
"Ювентус" отклонил предложение "Арсенала" о двухлетней аренде центрального защитника Даниэле Ругани.
Как известно, оборона "канониров" не отличилась надежностью еще в минувшем сезоне, а теперь главный тренер Унаи Эмери вдобавок оказался на пороге расставания с Лораном Косьелни, который отчаянно рвется во Франции.
В сложившейся ситуации "Арсенал" вынужден искать замену своему капитану. По информации Goal, лондонский клуб хотел заполучить Ругани, который не имел регулярной игровой практики в минувшем сезоне.
Утверждается, что "Арсенал" был готов взять 25-летнего итальянца в аренду на два ближайших сезона с опцией по выкупу.
Однако "Ювентус" решил оставить Даниэле у себя, поскольку хочет вступить в новый сезон с пятью центральными защитниками. Кроме того, отпустить Ругани не позволяют сомнения относительно формы ветерана Джорджо Кьеллини.
Сам Ругани счастлив в Турине и надеется, что у нового главного тренера "Ювентуса" Маурицио Сарри, с которым он знаком по совместной работе в "Эмполи", будет играть чаще.
03.08.2019 12:00
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По информации Goal
Источник: http://fapl.ru/posts/72488/?c=1
все понятно)
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А мы что им интересовались?
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А вот и струя после непродолжительного танца фраера. Комоне
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