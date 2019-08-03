"Арсеналу" не удалось арендовать Ругани

"Ювентус" отклонил предложение "Арсенала" о двухлетней аренде центрального защитника Даниэле Ругани.

Как известно, оборона "канониров" не отличилась надежностью еще в минувшем сезоне, а теперь главный тренер Унаи Эмери вдобавок оказался на пороге расставания с Лораном Косьелни, который отчаянно рвется во Франции.



В сложившейся ситуации "Арсенал" вынужден искать замену своему капитану. По информации Goal, лондонский клуб хотел заполучить Ругани, который не имел регулярной игровой практики в минувшем сезоне.



Утверждается, что "Арсенал" был готов взять 25-летнего итальянца в аренду на два ближайших сезона с опцией по выкупу.



Однако "Ювентус" решил оставить Даниэле у себя, поскольку хочет вступить в новый сезон с пятью центральными защитниками. Кроме того, отпустить Ругани не позволяют сомнения относительно формы ветерана Джорджо Кьеллини.



Сам Ругани счастлив в Турине и надеется, что у нового главного тренера "Ювентуса" Маурицио Сарри, с которым он знаком по совместной работе в "Эмполи", будет играть чаще.