"Арсеналу" не удалось арендовать Ругани

Даниэле Ругани "Ювентус" отклонил предложение "Арсенала" о двухлетней аренде центрального защитника Даниэле Ругани.

Как известно, оборона "канониров" не отличилась надежностью еще в минувшем сезоне, а теперь главный тренер Унаи Эмери вдобавок оказался на пороге расставания с Лораном Косьелни, который отчаянно рвется во Франции.

В сложившейся ситуации "Арсенал" вынужден искать замену своему капитану. По информации Goal, лондонский клуб хотел заполучить Ругани, который не имел регулярной игровой практики в минувшем сезоне.

Утверждается, что "Арсенал" был готов взять 25-летнего итальянца в аренду на два ближайших сезона с опцией по выкупу.

Однако "Ювентус" решил оставить Даниэле у себя, поскольку хочет вступить в новый сезон с пятью центральными защитниками. Кроме того, отпустить Ругани не позволяют сомнения относительно формы ветерана Джорджо Кьеллини.

Сам Ругани счастлив в Турине и надеется, что у нового главного тренера "Ювентуса" Маурицио Сарри, с которым он знаком по совместной работе в "Эмполи", будет играть чаще.


Метки Арсенал, Ругани, Ювентус

Автор mihajlo   

Дата 03.08.2019 12:00

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  1. gunars 03.08.2019 12:17 # gunars
    По информации Goal

    Источник: http://fapl.ru/posts/72488/?c=1

    все понятно)

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  2. gunars 03.08.2019 12:10 # gunars
    А мы что им интересовались?

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  3. electric 03.08.2019 12:07 # electric
    А вот и струя после непродолжительного танца фраера. Комоне

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