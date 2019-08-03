Клопп считает "Сити" явным фаворитом нового сезона Премьер-Лиги

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп назвал "Манчестер Сити" явным фаворитом нового сезона Премьер-Лиге.

В минувшей кампании только серия из 14 побед подряд на финише позволила "Сити" опередить "Ливерпуль", причем итоговое преимущество "горожан" над "красными" составило лишь одно очко.



Несмотря на столь ожесточенную конкуренцию, Клопп расценивает шансы "Сити" на титул в сезоне 2019/20 выше.



"Поскольку они два раза подряд выиграли лигу, это и есть причина, почему они являются фаворитами нового сезона. Мы же пока провели только один год на этом уровне. Нам нужно доказать, что мы способны сохранить этот уровень, и 97 набранных очков не были случайностью. Это не так, что мы переигрывали все команды, вынося их со стадиона. У нас были упорные матчи, но мы были настоящей машиной по достижению результатов".



"Однако действующие чемпионы не потеряли ни игрока, за исключение Венсана Компани, и они снова смогут играть на своем уровне. Они весьма стабильны, у них хороший возраст в коллективе, есть опыт, и они являются явными фаворитами. Как язык повернется назвать фаворитами нас?"



"Хорошо, если кто-нибудь назовет нас фаворитами Лиги Чемпионов, я, наверное, не буду спорить. Мы два раза подряд участвовали в финале и, естественно, знаем дорогу к финалу. Означает ли это, что мы снова выйдем в финал? Вряд ли. Это возможно, и мы постараемся. Но звание фаворита не оказывает влияния на сезон. Важнее всего для нас сейчас хорошо стартовать", — цитирует Клоппа The Telegraph.