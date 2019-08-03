"Реал" нашел альтернативу Погба

"Реал" засомневался в приобретении полузащитника "Манчестер Юнайтед" Поля Погба, обратив свой взор на Донни Ван де Бека из "Аякса" как на альтернативный вариант.

Принято считать, что за интересом "Реала" к Погба стоит главный тренер Королевского клуба Зинедин Зидан. Сам Поль еще в минувшем сезоне говорил, что хотел бы поработать со своим легендарным соотечественником.



Однако в данный момент у "Реала" остаются считанные дни, чтобы согласовать трансфер 26-летнего француза — "Юнайтед" едва ли отпустит ключевого игрока, не имея возможности обзавестись заменой.



Кроме того, "Реалу" все еще нужно найти около 150 миллионов фунтов для приобретения Погба, а без продажи Гарета Бэйла сделать это будет затруднительно.



По информации Evening Standard, в сложившейся ситуации испанский гранд задумался о покупке другого полузащитника. На "Сантьяго Бернабеу" отбросили вариант с Кристиано Эриксеном из "Тоттенхэма", но хотят Ван де Бека из "Аякса".



Донни был одной из главных звезд "Аякса" в минувшем сезоне, поучаствовав в победе над "Реалом" в плей-офф Лиги Чемпионов. Трансфер 22-летнего голландца оценивается ощутимо дешевле, нежели Погба — 55 млн. фунтов.