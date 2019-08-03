"Сити" отдалился от нового контракта с Сане
Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола сообщил, что из-за вмешательства "Баварии" его клуб отдалился от заключения нового контракта с вингером Лером Сане.
Этим летом официальные лица "Баварии" позволяют себе открыто рассуждать об интересе своего клуба к Сане, а главный тренер мюнхенцев Нико Ковач даже заявил, что уверен в приобретении Лероя.
По слухам, "Бавария" также ведет интенсивные переговоры с самим Сане, и Гвардиола был вынужден признать, что чемпионам Бундеслиги удалось поместить зерно сомнения в голову 23-летнего игрока сборной Германии.
"Мы хотим сохранить его здесь, и поэтому мы пытаемся продлить его контракт уже более одного года. Месяц назад мы был весьма близки, но сейчас слегка по-другому. Так обстоят дела, и мне нечего добавить. Что есть, то есть".
"Две или три недели назад Чики (Бегиристайн, спортивный директор "Сити") написал мне, что мы весьма близки к сделке. Теперь — нет", — приводит слова Гвардиолы The Tepegraph.
03.08.2019 09:00
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Нихоя се, неужели баварцы уведут его, не хотелось бы... АПЛ конечно, самая сложная лига, но все мировые звезды играют в др лигах, это нехорошо
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Что есть, то есть. А есть у нас то, что скаутская служба МС - пожалуй, сильнейшая в Европе. То есть даже если они и потеряют Сане за кучу денег, то потом они без труда подберут себе топа за эти же деньги.
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