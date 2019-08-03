"Сити" отдалился от нового контракта с Сане

Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола сообщил, что из-за вмешательства "Баварии" его клуб отдалился от заключения нового контракта с вингером Лером Сане.

Этим летом официальные лица "Баварии" позволяют себе открыто рассуждать об интересе своего клуба к Сане, а главный тренер мюнхенцев Нико Ковач даже заявил, что уверен в приобретении Лероя.



По слухам, "Бавария" также ведет интенсивные переговоры с самим Сане, и Гвардиола был вынужден признать, что чемпионам Бундеслиги удалось поместить зерно сомнения в голову 23-летнего игрока сборной Германии.



"Мы хотим сохранить его здесь, и поэтому мы пытаемся продлить его контракт уже более одного года. Месяц назад мы был весьма близки, но сейчас слегка по-другому. Так обстоят дела, и мне нечего добавить. Что есть, то есть".



"Две или три недели назад Чики (Бегиристайн, спортивный директор "Сити") написал мне, что мы весьма близки к сделке. Теперь — нет", — приводит слова Гвардиолы The Tepegraph.