"Сити" отдалился от нового контракта с Сане

Лерой Сане Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола сообщил, что из-за вмешательства "Баварии" его клуб отдалился от заключения нового контракта с вингером Лером Сане.

Этим летом официальные лица "Баварии" позволяют себе открыто рассуждать об интересе своего клуба к Сане, а главный тренер мюнхенцев Нико Ковач даже заявил, что уверен в приобретении Лероя.

По слухам, "Бавария" также ведет интенсивные переговоры с самим Сане, и Гвардиола был вынужден признать, что чемпионам Бундеслиги удалось поместить зерно сомнения в голову 23-летнего игрока сборной Германии.

"Мы хотим сохранить его здесь, и поэтому мы пытаемся продлить его контракт уже более одного года. Месяц назад мы был весьма близки, но сейчас слегка по-другому. Так обстоят дела, и мне нечего добавить. Что есть, то есть".

"Две или три недели назад Чики (Бегиристайн, спортивный директор "Сити") написал мне, что мы весьма близки к сделке. Теперь — нет", — приводит слова Гвардиолы The Tepegraph.


Метки Бавария, Гвардиола, контракты, Манчестер Сити, Сане

Автор mihajlo   

Дата 03.08.2019 09:00

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  1. mancunia-planet 03.08.2019 09:26 # mancunia-planet
    Нихоя се, неужели баварцы уведут его, не хотелось бы... АПЛ конечно, самая сложная лига, но все мировые звезды играют в др лигах, это нехорошо

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  2. lampard78 03.08.2019 09:06 # lampard78
    Что есть, то есть. А есть у нас то, что скаутская служба МС - пожалуй, сильнейшая в Европе. То есть даже если они и потеряют Сане за кучу денег, то потом они без труда подберут себе топа за эти же деньги.

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