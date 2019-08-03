Роджерс подтвердил, что Магуайр направляется в "Юнайтед"

Главный тренер "Лестера" Брендан Роджерс подтвердил, что его клуб отпускает защитника Харри Магуайра в "Манчестер Юнайтед".

Накануне английской прессе стало известно, что после нескольких недель упорных переговоров "красные дьяволы" все-таки согласовали размер компенсации за Магуайра.



Ожидается, что теперь "Юнайтед" выплатит "лисам" 80 миллионов фунтов, сделав 26-летнего Харри самым дорогим защитником мира.



И хотя наставник "дьяволов" Оле Гуннар Сульшер предпочел не комментировать эту ситуацию в пятницу вечером, его коллега Роджерс, чья команды обыграла "Аталанту" со счетом 2:1 без Магуайра, оказался сговорчивее.



"Не буду отрицать, что два клуба ведут диалог. Все еще предстоит уладить кое-какие формальности вроде медицинского обследования Харри и личного контракта, но да — что есть, то есть".



"Он особенный игрок. Он не тот игрок, которого мы бы хотели потерять. В этот уикенд все прояснится".



"Думаю, если здесь и есть, что добавить, мы скажем это после уикенда. В данный момент у двух клубов есть договоренность, но все еще нужно проделать кое-какую работу", — сообщил Роджерс Sky Sports.