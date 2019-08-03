Роджерс подтвердил, что Магуайр направляется в "Юнайтед"
Главный тренер "Лестера" Брендан Роджерс подтвердил, что его клуб отпускает защитника Харри Магуайра в "Манчестер Юнайтед".
Накануне английской прессе стало известно, что после нескольких недель упорных переговоров "красные дьяволы" все-таки согласовали размер компенсации за Магуайра.
Ожидается, что теперь "Юнайтед" выплатит "лисам" 80 миллионов фунтов, сделав 26-летнего Харри самым дорогим защитником мира.
И хотя наставник "дьяволов" Оле Гуннар Сульшер предпочел не комментировать эту ситуацию в пятницу вечером, его коллега Роджерс, чья команды обыграла "Аталанту" со счетом 2:1 без Магуайра, оказался сговорчивее.
"Не буду отрицать, что два клуба ведут диалог. Все еще предстоит уладить кое-какие формальности вроде медицинского обследования Харри и личного контракта, но да — что есть, то есть".
"Он особенный игрок. Он не тот игрок, которого мы бы хотели потерять. В этот уикенд все прояснится".
"Думаю, если здесь и есть, что добавить, мы скажем это после уикенда. В данный момент у двух клубов есть договоренность, но все еще нужно проделать кое-какую работу", — сообщил Роджерс Sky Sports.
03.08.2019 08:00
Просмотров: 2408
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
1. Тоттенхэм
2. Вулверхэмптон
3. Манчестер Сити
4. Шеффилд Юнайтед
5. Ливерпуль
6. Щельсе
20. Арсенал
Ловите прогнозик, не верьте безписю, он снова решил всех наебать)
(ответить)
Ван де Бек уже лучше Погба. Не понимать этого= быть ебанько
(ответить)
Пепе мечта Челси > Гг перешел > ливерпук опосал > гдето там наполи
(ответить)
https://youtu.be/S0j9oolfOQM - ТОП
Всем хорошего дня обрыганье,
Голосуйте за Путина!
(ответить)
Пепе поссал на ливерпук )))
Тот случай когда чуток порадуюсь за светок из Гг.
(ответить)
лично мое мнение
1-2)Челси
1-2)сити
3)ттх
4)мю
5)арсиноль
6)лузерка
лузерку ждет жесткий кризис, много факторов к этому ведет
(ответить)
Сити
Ливер
Тоттенхэм
пропасть
Му
Арсенал
пропасть
сутульси
(ответить)
защитник хороший, возраст хороший, паспорт хороший, сульшеру скорее не подходит (а вообще зависит от стиля, которого у мю пока нет), цена неадекватная, надеюсь получится как с фредом.
вудворт - агент беригистайна.
(ответить)
Вингер Николя Пепе предпочел продолжить карьеру в "Арсенале" из-за отсутствия гарантий игрового времени со стороны "Ливерпуля".
Источник: http://fapl.ru/
просто лол)) у него геи даже в приоритете не были)
(ответить)
В 2018 году Зеленский задекларировал 9,7 миллиона гривен (около 370 тысяч долларов) доходов, а также дом, квартиру и номера в отеле. Президент является собственником дома в Киеве площадью 353 квадратных метра, квартиры в 131 квадратный метр, земельного участка площадью 1200 квадратных метров, двух парковочных мест. Кроме того, в собственности Зеленского находится несколько квартир в Италии, квартира в Великобритании и доля в гостиничных номерах в Грузии.
А тут местные хохлы за 100 евро в месяц считают себя олигархами, дают советы, как на ставках зарабатывать по 50 центов и радуются покупке старого велосипеда и гордятся тем, что на Майдане кидали камни в Беркут. А кто-то на таких тыпых каклах богател. Бля, ору с тупоголовых хохлов.
(ответить)
Профессиональная лига Кореи обрушилась с обвинениями на "Ювентус", сообщает официальный сайт лиги. Туринская команда провела матч со сборной звёзд лиги (3:3), но при этом на поле не появился звёздный форвард Криштиану Роналду.
"Мы не можем избавиться от чувства обмана в связи с отсутствием Криштиану. Итальянская команда по-прежнему избегает ответственности за отсутствие игрока на поле и не даёт чётких объяснений по этому поводу. Мы настоятельно рекомендуем "Ювентусу" принести извинения и объяснить неявку Роналду. Лига возмущена столь безответственным поведением", - гласит заявление лиги.
Ранее сообщалось, что корейские болельщики готовят иск к "Ювентусу" в размере 50 миллионов евро в связи с тем, что португалец не вышел на поле.
(ответить)
Всё-таки логика Вуди от меня ускользает. Моур язык стёр, что ему нужен центрдэф, но был проигнорирован. Смегул только пискнул - получите самого дорогого центрдэфа в мире. Раньше то о чём думал?
(ответить)
все усилились в это ТО, даже Челси с баном усилил состав)) даже арсиноль ! та даже ттх целку свою сбили) колбасники по прежнему думают что за титул будут бороться снова только 2 команды мс и лузерка?)
(ответить)
Бля вот что не говори, а скуму повезло. Реально добротного дефа взяли, отчаянного, самоотверженого, мощного, который входит в 10 лучших в апл.
Деньги? Да срать, хуле вы судите о миллионных ценах и тратах, это смешно. Скуп посчитал эту цену разумной, значит всё окей.
Но Робертсон был куплен в 10 раз дешевле, а являеться лучшим на позиции в апл)
(ответить)
Жеймс, Уан Биссака, Магуайр... Бруно Фернандеш следующий
(ответить)
защитник уровня Зума, Кристенсена за 80 млн ору)
Челси за 0 таких находит
(ответить)
Пизже Ван Дика
(ответить)
За такие деньги он должен будет играть как бог. Ну такой слегка деревянный и медленный бог.)
(ответить)
Нынче за ценных экземпляров приходится переплачивать
(ответить)
Суперхлор про деньги что-то говорит)
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий