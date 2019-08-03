Холловей: "Арсеналу" нужно было купить Заху, а не Пепе"

Экс-главный тренер "Кристал Пэлас" Ян Холлвей считает, что "Арсенал" совершил ошибку, предпочтя потратиться на Николя Пепе, а не на Уилфрида Заху.





В четверг "канониры" объявили о приобретении за рекордные для своего клуба 72 миллиона фунтов Пепе у "Лилля". "Арсенал" переключил внимание на Николя после того, как получил отказ на свое предложение в 40 млн. фунтов о покупке Захи.



Холловей, которому довелось тренировать Заху в период своей работы в "Пэлас", удивлен тем, что "Арсенал" решил не продолжать борьбу за Уилфрида — игрока, который находится в расцвете сил и хорошо зарекомендовал себя в Премьер-Лиге.



"Я очень удивлен, что "Арсенал" ставит Николя Пепе выше, чем Уилфрида Заху. Я с этим совершенно не согласен. Я буду очень расстроен, если так и не увижу, как Уилфрид Заха играет в Лиге Чемпионов".



"Мне кажется, он достаточно хорош для любой команды в мире. В наши дни нет ничего плохого в том, что игрок настаивает на переходе. Думаю, прошлый сезон был его лучшим в карьере".



"Он начинает добавлять конечный продукт к своей игре. Рой Ходжсон со своим ассистентом Рэем Льюингтоном нашли ему правильное применение. Пользуясь своим опытом, они приняли умное решение и подвинули его с фланга на позицию центрального нападающего".



"Если ты позволишь ему остаться один на один со своим последним защитником, ты можешь оказаться в беде. Так что в его игре начинает появляться этот конечный продукт. Я всегда думал: "Сынок, ты можешь это". Теперь я вижу в его игре зрелость".



"Если он будет играть на самом, самом высоком уровне, за команду, которая много владеет мячом и быстро возвращает его себе, тогда, выводя его на подступы к штрафной, он сможет приносить вам победы".



"Ему бы пришлось научиться, чего хотят тренеры вроде Хосепа Гвардиолы, но я думаю, он заиграл бы на высочайшем уровне. Сейчас он достаточно хорош для любой команды в Премьер-Лиге. Хотя, возможно, у меня предвзятое мнение, ведь я наблюдал его вблизи", — сообщил Холловей Goal.