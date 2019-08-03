Названа причина, почему Пепе отказал "Ливерпулю"
Вингер Николя Пепе предпочел продолжить карьеру в "Арсенале" из-за отсутствия гарантий игрового времени со стороны "Ливерпуля".
Накануне "Арсенал" совершил свою самую дорогую покупку в истории, заключив сделку с "Лиллем" по Пепе стоимостью 72 миллиона фунтов.
Еще на прошлой неделе французское издание L'Equipe сообщило, что "Ливерпуль" является одним из клубов, чьи предложения насчет 24-летнего игрока сборной Кот-д'Ивуара "Лилль" принял.
А сейчас Get French News раскрывает причину, почему Пепе не сделал свой выбор в пользу победителей Лиги Чемпионов. Дело в том, что Николя не смог получить гарантий от главного тренера Юргена Клоппа насчет регулярной игровой практики.
Обладая Мохамедом Салахом, Роберто Фирмино и Садио Мане, Клопп просто не имел возможности пообещать Пепе место в стартовом составе — в отличие от "канониров", которые видят Николя твердым игроком основы.
Также сообщается, что Пепе был "в считанных часах" от перехода в "Наполи", однако более богатая история "Арсенала" и глобальный имидж лондонского клуба перевесили возможность сыграть в Лиге Чемпионов с командой Карло Анчелотти.
03.08.2019 06:00
Просмотров: 1033
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Через 2 года заберем
(ответить)
Трведая основа<лавка
(ответить)
Я вижу в этом позитивный момент - значит, у нас была цель усилить тройку нападения, причем средства на покупку были заложены внушительные.
Пепе хорош, но я до сих пор склоняюсь с трансферу Вернера или Дракслера.
Форму Арсеналу Адидас пошил классную.
Не понимаю логики выбора именно Арсенала - клуб ни на что не претендует, а с ними подписывают контракт. Разве только что в Лондоне как в ключевом городе должен быть клуб. Но разве не круче было подписать Ливерпуль с истекающим в этом году контрактом? Здесь и последние успехи команды, устойчивость клуба и огромная маркетинговая привлекательность во всем мире.
Очень надеюсь, что Адидас думает над этим шагом и подпишет третью команду в АПЛ. А я и многие фанаты в СНГ получат возможность приобрести фирменные джерси.
(ответить)
Не захотел сидеть в помойке без апл
(ответить)
испугался конкуренции - новый Озил.
(ответить)
Красава Пепе! Знает кто топ клуб, а кто нет)
Поссал на колбасу)
(ответить)
Мог бы сидя на лавке, за 2недели 2трофея взять в лфц, но решил превозмогать либо, что более вероятно он просто пидарок
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий