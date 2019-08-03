Названа причина, почему Пепе отказал "Ливерпулю"

Вингер Николя Пепе предпочел продолжить карьеру в "Арсенале" из-за отсутствия гарантий игрового времени со стороны "Ливерпуля".

Накануне "Арсенал" совершил свою самую дорогую покупку в истории, заключив сделку с "Лиллем" по Пепе стоимостью 72 миллиона фунтов.



Еще на прошлой неделе французское издание L'Equipe сообщило, что "Ливерпуль" является одним из клубов, чьи предложения насчет 24-летнего игрока сборной Кот-д'Ивуара "Лилль" принял.



А сейчас Get French News раскрывает причину, почему Пепе не сделал свой выбор в пользу победителей Лиги Чемпионов. Дело в том, что Николя не смог получить гарантий от главного тренера Юргена Клоппа насчет регулярной игровой практики.



Обладая Мохамедом Салахом, Роберто Фирмино и Садио Мане, Клопп просто не имел возможности пообещать Пепе место в стартовом составе — в отличие от "канониров", которые видят Николя твердым игроком основы.



Также сообщается, что Пепе был "в считанных часах" от перехода в "Наполи", однако более богатая история "Арсенала" и глобальный имидж лондонского клуба перевесили возможность сыграть в Лиге Чемпионов с командой Карло Анчелотти.