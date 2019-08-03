Названа причина, почему Пепе отказал "Ливерпулю"

Николя Пепе Вингер Николя Пепе предпочел продолжить карьеру в "Арсенале" из-за отсутствия гарантий игрового времени со стороны "Ливерпуля".

Накануне "Арсенал" совершил свою самую дорогую покупку в истории, заключив сделку с "Лиллем" по Пепе стоимостью 72 миллиона фунтов.

Еще на прошлой неделе французское издание L'Equipe сообщило, что "Ливерпуль" является одним из клубов, чьи предложения насчет 24-летнего игрока сборной Кот-д'Ивуара "Лилль" принял.

А сейчас Get French News раскрывает причину, почему Пепе не сделал свой выбор в пользу победителей Лиги Чемпионов. Дело в том, что Николя не смог получить гарантий от главного тренера Юргена Клоппа насчет регулярной игровой практики.

Обладая Мохамедом Салахом, Роберто Фирмино и Садио Мане, Клопп просто не имел возможности пообещать Пепе место в стартовом составе — в отличие от "канониров", которые видят Николя твердым игроком основы.

Также сообщается, что Пепе был "в считанных часах" от перехода в "Наполи", однако более богатая история "Арсенала" и глобальный имидж лондонского клуба перевесили возможность сыграть в Лиге Чемпионов с командой Карло Анчелотти.


Метки Арсенал, Ливерпуль, Лилль, Пепе

Автор mihajlo   

Дата 03.08.2019 06:00

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  1. pistolero-lfc 03.08.2019 07:20 # pistolero-lfc
    Через 2 года заберем

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  2. beatles-red 03.08.2019 07:18 # beatles-red
    Трведая основа<лавка

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  3. liverpool888 03.08.2019 07:13 # liverpool888
    Я вижу в этом позитивный момент - значит, у нас была цель усилить тройку нападения, причем средства на покупку были заложены внушительные.
    Пепе хорош, но я до сих пор склоняюсь с трансферу Вернера или Дракслера.
    Форму Арсеналу Адидас пошил классную.
    Не понимаю логики выбора именно Арсенала - клуб ни на что не претендует, а с ними подписывают контракт. Разве только что в Лондоне как в ключевом городе должен быть клуб. Но разве не круче было подписать Ливерпуль с истекающим в этом году контрактом? Здесь и последние успехи команды, устойчивость клуба и огромная маркетинговая привлекательность во всем мире.
    Очень надеюсь, что Адидас думает над этим шагом и подпишет третью команду в АПЛ. А я и многие фанаты в СНГ получат возможность приобрести фирменные джерси.

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  4. coon4 03.08.2019 06:59 # coon4
    Не захотел сидеть в помойке без апл

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  5. alexomck 03.08.2019 06:36 # alexomck
    испугался конкуренции - новый Озил.

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  6. gunars 03.08.2019 06:20 # gunars
    Красава Пепе! Знает кто топ клуб, а кто нет)
    Поссал на колбасу)

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  7. ygyrbendar 03.08.2019 06:11 # ygyrbendar
    Мог бы сидя на лавке, за 2недели 2трофея взять в лфц, но решил превозмогать либо, что более вероятно он просто пидарок

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