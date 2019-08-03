"Арсенал" сделает новое предложение по Тирни

В ближайшие дни "Арсенал" сделает новое предложение о покупке левого защитника "Селтика" Кирана Тирни.

Напомним, "канониры" начали торги по Тирни еще в июне, но их первое предложение в 15 миллионов фунтов было отклонено.



В июле "Арсенал" получил еще один отказ — предложение стоимостью 25 млн. фунтов не устроило "Селтик" из-за структуры платежей и обилия бонусов.



С тех пор лондонский клуб успел крупно потратиться на вингера Николя Пепе, однако 22-летний игрок сборной Шотландии остается важной целью для главного тренера "канониров" Унаи Эмери.



По информации Sky Sports, "Арсенал" предпримет еще одну попытку заполучить Тирни. На "Эмирейтс" уверены, что успеют согласовать этот трансфер до назначенного на 8 августа дедлайна.