"Эвертон" нашел замену Гейе

"Эвертон" приобрел опорного полузащитника "Майнца" Жан-Филиппа Гбамена ориентировочной стоимостью 25 миллионов фунтов.

23-летний игрок сборной Кот-д'Ивуара будет призван заменить на "Гудисон Парк" Идриссу Гейе, который на текущей неделе завершил свой переход в ПСЖ за 29 млн. фунтов.



Гбамен выступал за "Майнц" после своего перехода из "Ланса" в 2016 году. За это время Жан-Филипп сыграл 86 матчей в Бундеслиге и забил три гола.



Заключив контракт до июня 2024, Гбамен стал четвертым новичком "ирисок" в это трансферное окно после Йонаса Лессля, Фабиана Дельфа и выкупленного после аренды Андре Гомеша.