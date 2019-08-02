"Эвертон" нашел замену Гейе

Жан-Филипп Гбамен "Эвертон" приобрел опорного полузащитника "Майнца" Жан-Филиппа Гбамена ориентировочной стоимостью 25 миллионов фунтов.

23-летний игрок сборной Кот-д'Ивуара будет призван заменить на "Гудисон Парк" Идриссу Гейе, который на текущей неделе завершил свой переход в ПСЖ за 29 млн. фунтов.

Гбамен выступал за "Майнц" после своего перехода из "Ланса" в 2016 году. За это время Жан-Филипп сыграл 86 матчей в Бундеслиге и забил три гола.

Заключив контракт до июня 2024, Гбамен стал четвертым новичком "ирисок" в это трансферное окно после Йонаса Лессля, Фабиана Дельфа и выкупленного после аренды Андре Гомеша.


Метки Гбамен, Майнц, трансферы, Эвертон

Автор mihajlo   

Дата 02.08.2019 22:20

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  1. knijnik 02.08.2019 23:49 # knijnik
    Ириски реально хотят попасть в топ 6,но в этом году вряд ли это возможно,вот через год ,как команда с играется всё возможно

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