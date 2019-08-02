"Эвертон" нашел замену Гейе
"Эвертон" приобрел опорного полузащитника "Майнца" Жан-Филиппа Гбамена ориентировочной стоимостью 25 миллионов фунтов.
23-летний игрок сборной Кот-д'Ивуара будет призван заменить на "Гудисон Парк" Идриссу Гейе, который на текущей неделе завершил свой переход в ПСЖ за 29 млн. фунтов.
Гбамен выступал за "Майнц" после своего перехода из "Ланса" в 2016 году. За это время Жан-Филипп сыграл 86 матчей в Бундеслиге и забил три гола.
Заключив контракт до июня 2024, Гбамен стал четвертым новичком "ирисок" в это трансферное окно после Йонаса Лессля, Фабиана Дельфа и выкупленного после аренды Андре Гомеша.
02.08.2019 22:20
Просмотров: 432
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Ириски реально хотят попасть в топ 6,но в этом году вряд ли это возможно,вот через год ,как команда с играется всё возможно
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий