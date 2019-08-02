"Ньюкасл" приобрел Аллана Сен-Максимена

"Ньюкасл" выложил 16.5 миллионов фунтов за вингера "Ниццы" Аллана Сен-Максимена.

Игрок молодежной сборной Франции заключил с "сороками" контракт на шесть лет и стал вторым новичком команды Стива Брюса за день после крайнего защитника Йетро Виллемса.



Как сообщает Sky Sports, в будущем за счет бонусов стоимость 22-летнего Сен-Максимена, забившего шесть голов и отдавшего пять результативных передач в минувшем сезоне Лиги 1, может вырасти до 20 млн. фунтов.



"Я рад приветствовать Аллана на "Сент-Джеймс Парк". Он очень талантливый молодой игрок, которого ждет большое будущее".



"У него есть все атрибуты, которые ты хочешь видеть в атакующем игроке, включая молниеносную скорость, поэтому я уверен, он будет вызывать восхищение у каждого. Он станет отличным дополнением для "Ньюкасла" и для Премьер-Лиги", — сообщил Брюс.