"Ньюкасл" арендовал Йетро Виллемса

"Ньюкасл" взял в аренду левого защитника "Айнтрахта" и сборной Голландии Йетро Виллемса.

Аренда Виллемса рассчитана на сезон 2019/20, причем "сороки" получили право последующего выкупа 25-летнего защитника за заранее оговоренную сумму.



Йетро является воспитанником роттердамской "Спарты", откуда он отправился в ПСВ в 2011 году. В Эйндховене Виллемс стал самым молодым голландцем, когда-либо сыгравшим в соревновании под эгидой УЕФА.



В клубе из "Айнтрахта" Виллемс провел два последних сезона, успев за это время поучаствовать в финале Кубка Германии. За сборную своей страны Йетро сыграл 22 матча.