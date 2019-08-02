"Ньюкасл" арендовал Йетро Виллемса

Йетро Виллемс "Ньюкасл" взял в аренду левого защитника "Айнтрахта" и сборной Голландии Йетро Виллемса.

Аренда Виллемса рассчитана на сезон 2019/20, причем "сороки" получили право последующего выкупа 25-летнего защитника за заранее оговоренную сумму.

Йетро является воспитанником роттердамской "Спарты", откуда он отправился в ПСВ в 2011 году. В Эйндховене Виллемс стал самым молодым голландцем, когда-либо сыгравшим в соревновании под эгидой УЕФА.

В клубе из "Айнтрахта" Виллемс провел два последних сезона, успев за это время поучаствовать в финале Кубка Германии. За сборную своей страны Йетро сыграл 22 матча.


Метки Айнтрахт, аренда, Виллемс, Ньюкасл, трансферы

Автор mihajlo   

Дата 02.08.2019 21:05

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