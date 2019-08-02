Клод Макелеле вернулся в "Челси"

Бывший полузащитник "Челси" Клод Макелеле вернулся в лондонский клуб на роль технического наставника.

Ранее в пятницу "синие" объявили о назначении Карло Кудичини, другого своего бывшего игрока, техническим тренером. Итальянец стал смотрящим за футболистами, которые принадлежат "Челси", но выступают за другие клубы на правах аренды.



С арендуемыми другими клубами игроками будет работать и Макелеле. Клод будет навещать таких футболистов в их клубах, давать наставления и обеспечивать обратную связь.



Также 46-летний француз будет работать с игроками академии "Челси", отслеживая их успехи в тренировках и матчах. Основным местом дислокации Макелеле станет база в Кобхэме.