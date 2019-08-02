Клод Макелеле вернулся в "Челси"

Клод Макелеле Бывший полузащитник "Челси" Клод Макелеле вернулся в лондонский клуб на роль технического наставника.

Ранее в пятницу "синие" объявили о назначении Карло Кудичини, другого своего бывшего игрока, техническим тренером. Итальянец стал смотрящим за футболистами, которые принадлежат "Челси", но выступают за другие клубы на правах аренды.

С арендуемыми другими клубами игроками будет работать и Макелеле. Клод будет навещать таких футболистов в их клубах, давать наставления и обеспечивать обратную связь.

Также 46-летний француз будет работать с игроками академии "Челси", отслеживая их успехи в тренировках и матчах. Основным местом дислокации Макелеле станет база в Кобхэме.


Метки Макелеле, Челси

Автор mihajlo   

Дата 02.08.2019 20:50

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Последние комментарии:




  1. stamford-bridge 02.08.2019 21:17 # stamford-bridge
    прикольно, что в условиях бана клуб радует фанов такими подписаниями как Лэмпс, Чех, Макелеле, Моррис
    норм тема для поднятия духа команды и фанатов

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  2. mr-lamps 02.08.2019 21:09 # mr-lamps
    Атэц канте

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