Клод Макелеле вернулся в "Челси"
Бывший полузащитник "Челси" Клод Макелеле вернулся в лондонский клуб на роль технического наставника.
Ранее в пятницу "синие" объявили о назначении Карло Кудичини, другого своего бывшего игрока, техническим тренером. Итальянец стал смотрящим за футболистами, которые принадлежат "Челси", но выступают за другие клубы на правах аренды.
С арендуемыми другими клубами игроками будет работать и Макелеле. Клод будет навещать таких футболистов в их клубах, давать наставления и обеспечивать обратную связь.
Также 46-летний француз будет работать с игроками академии "Челси", отслеживая их успехи в тренировках и матчах. Основным местом дислокации Макелеле станет база в Кобхэме.
02.08.2019 20:50
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Последние комментарии:
прикольно, что в условиях бана клуб радует фанов такими подписаниями как Лэмпс, Чех, Макелеле, Моррис
норм тема для поднятия духа команды и фанатов
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Атэц канте
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