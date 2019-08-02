Каскарино предсказывает отставку Почеттино
Бывший нападающий "Челси" и сборной Ирландии Тони Каскарино считает, что Маурисио Почеттино может покинуть "Тоттенхэм" в предстоящем сезоне.
На текущей неделе Почеттино в очередной раз выразил разочарование трансферами своего клуба, заявив, что "Тоттенхэм" должен изменить его титул с менеджера на главного тренера.
По мнению Каскарино, это разочарование еще и от того, что Маурисио до сих пор ничего не выиграл за все время работы со "шпорами". Тони считает отставку аргентинца в ближайшие месяцы вполне реальной.
"Все мы задаемся вопросом, будет ли Фрэнк Лэмпард в "Челси" к концу сезона, будет ли Оле Гуннар Сульшер во главе "Манчестер Юнайтед" следующим летом. Но лично мне кажется что из числа команд первой шестерки наиболее вероятен уход Почеттино".
"Когда я смотрю на Почеттино, анализирую происходящее вокруг и его слова, у меня нет уверенности, что он будет в "Тоттенхэме" к концу сезона. Я просто не вижу этого".
"Я думаю, им очень повезло в прошлом сезоне. Они добрались до финала Лиги Чемпионов, но проиграли 18-19 матчей, а это много".
"Думаю, глубоко внутри он понимает, что его команда не готова выиграть титул, они остались в 20 очках позади двух первых команд, и я не представляю себе, что это изменится в следующем году".
"Думаю, он испытывает определенное разочарование от того, что его отпечаток на клуб не совсем такой, как он того хочет. Он уже давно в клубе, а они до сих пор ничего не выиграли, и разочарование выходит наружу".
"Когда он говорит "теперь мой титул — главный тренер", он своего рода дает понять, что поначалу он имел гораздо большее влияние на трансферы клуба".
"Теперь же он говорит, что просто работает с игроками, которых ему дают, стараясь делать их лучше", — сообщил Каскарино talkSPORT.
02.08.2019 20:00
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Последние комментарии:
Кого и самое главное за сколько они могут купить для усиление основного состава?
Линия атаки укомплектована, позиция вратаря и центральных защитников тоже. Разве что усилить конкуренцию в средней линии ещё одним хавбеком, даже здесь у вас заиграл спящий Сиссоко.
Не хватает дублёров для крайних защитников. Но тут тоже как смотреть на эту ситуацию - мы тоже начинали позапрошлый сезон с Клайном, зелёным Трентом и едва восстановившимся Гомесом, для вас есть пара Орье (тоже спящий гигант, должен наконец-то очнуться) и Фойта, если не проявит себя первый, то это будет шанс для молодого защитника. А ели Роуз уйдет, то они на те же деньги купят Сесеньона. Люди слишком много значения придают трансферам. Зная умения Почетино можно смело сказать, что клуб в надёжных руках. Да, есть осадок от поражения в финале, но по нашему примеру он может сделать игроков голодными до побед.
Явными фаворитам в отставку с текущими трансферами остаются Эмери (не защита, а набор инвалидов. Гуннеры, без обид) и Сульшер (уже считаю Магуайра игроком МЮ, но всё равно вижу две капризные звёзды, вратаря с истекающим контрактом и пока бесполезного игрока с огромной зарплатой). А вот в Лэмпарде почему-то уверен, за Челси буду следить особенно, у него остался боеспособный костяк команды с примесью ярких молодых игроков.
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Вместо сульшера как раз
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Когда пенс хотел выделится
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