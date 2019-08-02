Каскарино предсказывает отставку Почеттино

Бывший нападающий "Челси" и сборной Ирландии Тони Каскарино считает, что Маурисио Почеттино может покинуть "Тоттенхэм" в предстоящем сезоне.

На текущей неделе Почеттино в очередной раз выразил разочарование трансферами своего клуба, заявив, что "Тоттенхэм" должен изменить его титул с менеджера на главного тренера.



По мнению Каскарино, это разочарование еще и от того, что Маурисио до сих пор ничего не выиграл за все время работы со "шпорами". Тони считает отставку аргентинца в ближайшие месяцы вполне реальной.



"Все мы задаемся вопросом, будет ли Фрэнк Лэмпард в "Челси" к концу сезона, будет ли Оле Гуннар Сульшер во главе "Манчестер Юнайтед" следующим летом. Но лично мне кажется что из числа команд первой шестерки наиболее вероятен уход Почеттино".



"Когда я смотрю на Почеттино, анализирую происходящее вокруг и его слова, у меня нет уверенности, что он будет в "Тоттенхэме" к концу сезона. Я просто не вижу этого".



"Я думаю, им очень повезло в прошлом сезоне. Они добрались до финала Лиги Чемпионов, но проиграли 18-19 матчей, а это много".



"Думаю, глубоко внутри он понимает, что его команда не готова выиграть титул, они остались в 20 очках позади двух первых команд, и я не представляю себе, что это изменится в следующем году".



"Думаю, он испытывает определенное разочарование от того, что его отпечаток на клуб не совсем такой, как он того хочет. Он уже давно в клубе, а они до сих пор ничего не выиграли, и разочарование выходит наружу".



"Когда он говорит "теперь мой титул — главный тренер", он своего рода дает понять, что поначалу он имел гораздо большее влияние на трансферы клуба".



"Теперь же он говорит, что просто работает с игроками, которых ему дают, стараясь делать их лучше", — сообщил Каскарино talkSPORT.