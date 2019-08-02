Лонгстафф сосредоточен на "Ньюкасле"

Полузащитник "Ньюкасла" Шон Лонгстафф готов смириться с тем, что этим летом ему не суждено перейти в "Манчестер Юнайтед".

Согласно слухам, даже названная "сороками" цена в 50 миллионов фунтов не спугнула "красных дьяволов", чей главный тренер Оле Гуннар Сульшер отчаянно жаждал видеть Лонгстаффа в своей команде.



Однако после того, как наставник Стив Брюс и владелец Майк Эшли прямо заявили, что Лонгстафф не покинет "Сент-Джеймс Парк" этим летом, Шону лишь остается с этим смириться. Впрочем, 21-летний англичанин не печалится, что не смог уйти в топ-клуб.



"Конечно, я все еще молод и привыкаю к такого рода вещам. С этими спекуляциями ничего не поделать".



"Мое будущее в руках других людей. Как я уже говорил прежде, я сам сосредоточен на возвращении в форму к старту сезона".



"Естественно, это приятно, когда тебя сватают в такого рода топ-клубы, однако самое важное для меня сейчас — как можно упорнее работать над возвращением в состав "Ньюкасла".



"Я стараюсь сосредоточиться на футболе. Происходящее за пределами поля — это не то, ради чего ты играешь. Такие вещи могут чересчур отвлекать", — цитирует Лонгстаффа Daily Mirror.