"Юнайтед" согласовал покупку Харри Магуайра
"Манчестер Юнайтед", наконец, согласовал приобретение центрального защитника "Лестера" Харри Магуайра за 80 миллионов фунтов, сообщает BBC.
В ближайший уикенд Магуайр пройдет медицинское обследование, после чего официально присоединится к "красным дьяволам" и станет самым дорогим защитником мира, отобрав это звание у Виргила Ван Дейка из "Ливерпуля".
26-летний англичанин, сыгравший 69 матчей в Премьер-Лиге за "лис" после своего перехода из "Халла" в 2017 году, также станет третьим приобретением "Юнайтед" в это окно после Аарона Ван-Биссани и Даниэля Джеймса.
После нескольких недель переговоров "Юнайтед" все-таки согласился выплатить запрашиваемую за Магуайра цену, и именно высокая цена стала причиной, почему ранее из борьбы за Харри выбыл "Манчестер Сити".
02.08.2019 18:55
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Последние комментарии:
Доставляют трансферы скама) что не подписание то лютый оверпрайс что по трансферу, что по зп, при том что все токсичные, гнилые и капризные)
Просто генераторы и образец неверных решений.
Но честно говоря чуток херею с того как этот мыльный пузырь не лопается.
Вообще было бы очень интересно почитать о задолжностях, кредитах скама и вообще всего что касается их ддса
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Ребят, оказывается only- liverpool зовут Радион. Не Газманов конечно, но можно просто Радик. Он то не совсем хохол. Его циганка подобрала на мусорнике и воспитала в таборе. Так что он украинский циганёнок.
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только по настоящему Величайший и богатейший клуб на планете Земля может себе позвонить сорить деньгами, зная, что это лишь бумага на которую покупаются предметы и возможности.
Плебсу не понять этих элементарных, по своей сути, законов товарно-денежных отношений.
(ответить)
Охохохохохохохо браво браво браво!!!
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Поздравляю всех неадекватных манков, которые рады этому приобретению!
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смесь джонса и стоунза, т.е. априори хуета, поздравляю скамье))0
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Ну педерасты не хотели переплачивать лишние 15-20 лямов и только поэтому выбыли из гонки за этого "топаря". Если он будет лучшим по игре из всех имеющихся, то не буду лить тонны гавна в его сторону, но думаю, что он тупо Джонса братан...элитный ска тупой бревенчатый дуболом брит
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даунинг ливерный нервно курит в сторонке
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гпенсы а вы кого купили?)))
все, абсолютно все ссут на гпенсов))
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«Конечно, заявления Клоппа меня беспокоят, потому что это неправда, что мы тратим 200 млн фунтов каждое трансферное окно. И это говорит «Ливерпуль», где «You’ll never walk alone». Это не маленькая команда, это «Ливерпуль». Так что такие комментарии мне не нравятся, потому что это неправда.
Два сезона назад нам пришлось много потратить, так как я возглавил команду, где 10-11 игроков были старше 30. Но мы не можем тратить 200 млн каждый сезон. «Ливерпуль», например, в прошлом сезоне потратил больше 200 млн фунтов, но не сможет сделать это в этом сезоне, так что тут то же самое.
Шарлатан лгуня блят
Баланс
1￼Барселона628,35 Млн ?50400,35 Млн ?45-228,00 Млн ?
2￼Ювентус616,23 Млн ?209429,51 Млн ?194-186,72 Млн ?
3￼Манчестер Сити609,59 Млн ?88180,80 Млн ?78-428,79 Млн ?
4￼ФК Челси603,30 Млн ?101380,75 Млн ?90-222,55 Млн ?
5￼Пари Сен-Жермен589,50 Млн ?53272,20 Млн ?47-317,30 Млн ?
6￼Манчестер Юнайтед466,10 Млн ?32123,20 Млн ?35-342,90 Млн ?
7￼Ливерпуль435,98 Млн ?51320,98 Млн ?52-115,00 Млн ?
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Гуннерасты что-то развыё6ывались.
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норм, Челси обойдёт Лестер.
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топово конечно скам кинули на 85 лям, за это бревно, его цена максимум 45 лям, но лестер молодцы, знают как навариться
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илит бриты сиквел, только бюджет в разы масштабнее
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Ладно поссоны, я в баньку
Взял за хорошую традицию
По пятницам париться
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Пацаны сколько палок накидать сестре онли--зеропука?
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Лётчик снял поджигателей леса в Иркутской области
https://www.youtube.com/watch?v=fUv9XPUfmcs
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бля я не понимаю откуда такой ценник на этого мини Зуму
просто нольв плане тактике, а про физуху вообще молчу
ниже пидор
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Посмотрим на обновлённую оборону
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Крутой трансфер.
Топил за его покупку ещё во времена его игры за Халл. Не знаю почему, но против Ливерпуля он играет с особым рвением, потому и запомнился.
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