"Юнайтед" согласовал покупку Харри Магуайра

"Манчестер Юнайтед", наконец, согласовал приобретение центрального защитника "Лестера" Харри Магуайра за 80 миллионов фунтов, сообщает BBC.

В ближайший уикенд Магуайр пройдет медицинское обследование, после чего официально присоединится к "красным дьяволам" и станет самым дорогим защитником мира, отобрав это звание у Виргила Ван Дейка из "Ливерпуля".



26-летний англичанин, сыгравший 69 матчей в Премьер-Лиге за "лис" после своего перехода из "Халла" в 2017 году, также станет третьим приобретением "Юнайтед" в это окно после Аарона Ван-Биссани и Даниэля Джеймса.



После нескольких недель переговоров "Юнайтед" все-таки согласился выплатить запрашиваемую за Магуайра цену, и именно высокая цена стала причиной, почему ранее из борьбы за Харри выбыл "Манчестер Сити".