"Юнайтед" согласовал покупку Харри Магуайра

Харри Магуайр "Манчестер Юнайтед", наконец, согласовал приобретение центрального защитника "Лестера" Харри Магуайра за 80 миллионов фунтов, сообщает BBC.

В ближайший уикенд Магуайр пройдет медицинское обследование, после чего официально присоединится к "красным дьяволам" и станет самым дорогим защитником мира, отобрав это звание у Виргила Ван Дейка из "Ливерпуля".

26-летний англичанин, сыгравший 69 матчей в Премьер-Лиге за "лис" после своего перехода из "Халла" в 2017 году, также станет третьим приобретением "Юнайтед" в это окно после Аарона Ван-Биссани и Даниэля Джеймса.

После нескольких недель переговоров "Юнайтед" все-таки согласился выплатить запрашиваемую за Магуайра цену, и именно высокая цена стала причиной, почему ранее из борьбы за Харри выбыл "Манчестер Сити".


Метки Лестер, Магуайр, Манчестер Юнайтед

Автор mihajlo   

Дата 02.08.2019 18:55

Количество просмотров Просмотров: 4130

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. gerrard08 02.08.2019 22:01 # gerrard08
    Доставляют трансферы скама) что не подписание то лютый оверпрайс что по трансферу, что по зп, при том что все токсичные, гнилые и капризные)
    Просто генераторы и образец неверных решений.

    Но честно говоря чуток херею с того как этот мыльный пузырь не лопается.
    Вообще было бы очень интересно почитать о задолжностях, кредитах скама и вообще всего что касается их ддса

    (ответить)

  2. mata-hazard 02.08.2019 21:43 # mata-hazard
    Ребят, оказывается only- liverpool зовут Радион. Не Газманов конечно, но можно просто Радик. Он то не совсем хохол. Его циганка подобрала на мусорнике и воспитала в таборе. Так что он украинский циганёнок.

    (ответить)

  3. el-ray 02.08.2019 21:39 # el-ray
    только по настоящему Величайший и богатейший клуб на планете Земля может себе позвонить сорить деньгами, зная, что это лишь бумага на которую покупаются предметы и возможности.
    Плебсу не понять этих элементарных, по своей сути, законов товарно-денежных отношений.

    (ответить)

  4. chebrec 02.08.2019 21:38 # chebrec
    Охохохохохохохо браво браво браво!!!

    (ответить)

  5. alisson-beker 02.08.2019 21:26 # alisson-beker
    Поздравляю всех неадекватных манков, которые рады этому приобретению!

    (ответить)

  6. kos9k 02.08.2019 21:24 # kos9k
    смесь джонса и стоунза, т.е. априори хуета, поздравляю скамье))0

    (ответить)

  7. keane16 02.08.2019 21:07 # keane16
    Ну педерасты не хотели переплачивать лишние 15-20 лямов и только поэтому выбыли из гонки за этого "топаря". Если он будет лучшим по игре из всех имеющихся, то не буду лить тонны гавна в его сторону, но думаю, что он тупо Джонса братан...элитный ска тупой бревенчатый дуболом брит

    (ответить)

  8. kukuruzzo 02.08.2019 21:05 # kukuruzzo
    даунинг ливерный нервно курит в сторонке

    (ответить)

  9. gunars 02.08.2019 21:02 # gunars
    гпенсы а вы кого купили?)))

    все, абсолютно все ссут на гпенсов))

    (ответить)

  10. chr1s8rown 02.08.2019 20:44 # chr1s8rown
    «Конечно, заявления Клоппа меня беспокоят, потому что это неправда, что мы тратим 200 млн фунтов каждое трансферное окно. И это говорит «Ливерпуль», где «You’ll never walk alone». Это не маленькая команда, это «Ливерпуль». Так что такие комментарии мне не нравятся, потому что это неправда.

    Два сезона назад нам пришлось много потратить, так как я возглавил команду, где 10-11 игроков были старше 30. Но мы не можем тратить 200 млн каждый сезон. «Ливерпуль», например, в прошлом сезоне потратил больше 200 млн фунтов, но не сможет сделать это в этом сезоне, так что тут то же самое.
    Шарлатан лгуня блят

    Баланс
    1&#65532;Барселона628,35 Млн ?50400,35 Млн ?45-228,00 Млн ?
    2&#65532;Ювентус616,23 Млн ?209429,51 Млн ?194-186,72 Млн ?
    3&#65532;Манчестер Сити609,59 Млн ?88180,80 Млн ?78-428,79 Млн ?
    4&#65532;ФК Челси603,30 Млн ?101380,75 Млн ?90-222,55 Млн ?
    5&#65532;Пари Сен-Жермен589,50 Млн ?53272,20 Млн ?47-317,30 Млн ?
    6&#65532;Манчестер Юнайтед466,10 Млн ?32123,20 Млн ?35-342,90 Млн ?
    7&#65532;Ливерпуль435,98 Млн ?51320,98 Млн ?52-115,00 Млн ?

    (ответить)

  11. chelsea88 02.08.2019 20:35 # chelsea88
    Гуннерасты что-то развыё6ывались.

    (ответить)

  12. alexomck 02.08.2019 20:30 # alexomck
    норм, Челси обойдёт Лестер.

    (ответить)

  13. al-faarabi 02.08.2019 20:24 # al-faarabi
    топово конечно скам кинули на 85 лям, за это бревно, его цена максимум 45 лям, но лестер молодцы, знают как навариться

    (ответить)

  14. contrario 02.08.2019 20:19 # contrario
    илит бриты сиквел, только бюджет в разы масштабнее

    (ответить)

  15. only--liverpool 02.08.2019 20:07 # only--liverpool
    Ладно поссоны, я в баньку
    Взял за хорошую традицию
    По пятницам париться

    (ответить)

  16. anabanana94 02.08.2019 20:05 # anabanana94
    Пацаны сколько палок накидать сестре онли--зеропука?

    (ответить)

  17. only--liverpool 02.08.2019 20:04 # only--liverpool
    Лётчик снял поджигателей леса в Иркутской области

    https://www.youtube.com/watch?v=fUv9XPUfmcs

    (ответить)

  18. melwood-lfc 02.08.2019 19:52 # melwood-lfc
    бля я не понимаю откуда такой ценник на этого мини Зуму
    просто нольв плане тактике, а про физуху вообще молчу

    ниже пидор

    (ответить)

  19. mancunia-planet 02.08.2019 19:51 # mancunia-planet
    Посмотрим на обновлённую оборону

    (ответить)

  20. liverpool888 02.08.2019 19:50 # liverpool888
    Крутой трансфер.
    Топил за его покупку ещё во времена его игры за Халл. Не знаю почему, но против Ливерпуля он играет с особым рвением, потому и запомнился.

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Поиск: