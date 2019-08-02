Хендерсон: "Не только "Сити" и "Ливерпуль" будут сражаться за титул"

Капитан "Ливерпуля" Джордан Хендерсон уверен, что "Манчестер Сити" будет не единственным конкурентом его команды в предстоящем сезоне.

В прошлом сезоне "горожанам" удалось защитить чемпионское звание в Премьер-Лиге, несмотря на ожесточенную конкуренцию со стороны "горожан". Две этих команды были на голову сильнее всех остальных.



Хендерсон не ожидает, что на сей раз титул снова разыграют только "Сити" и "Ливерпуль", но в первую очередь ожидает прогресса от собственной команды.



"Каждый говорит о "Ливерпуле" и "Сити", потому что они выиграли лигу и были так хороши, а мы выиграли Лигу Чемпионов. Легко делать предположения о том, что борьбу за титул снова поведут две команды".



"Но вам нужно посмотреть на остальные команды. Они прибавят. Помимо нас с "Сити", есть и другие команды, которые будут сражаться за титул".



"Однако вы должны проявить уважение к "Сити" за то, что они защитили чемпионство. Это так сложно. Они продолжают задирать планку все выше и продолжают прогрессировать со своим составом, поэтому нам нужно делать то же самое. Думаю, так оно и будет".



"Наши игроки голодны до успеха. Мы хотим еще. Они хотят упорно работать, и тренер убедится, чтобы так все и было".



"У нас в команде отличные зрелые игроки. Мы должны сосредоточиться на том, что впереди нас, и побороться за все трофеи".



"Победой в Лиге Чемпионов мы доказали, что упущенный титул не привел нас в уныние. Это был большой момент для нас. Мы можем использовать прошлый сезон как запал, чтобы выступить еще лучше и снова побороться за титул".



"Мы знаем, насколько хорош "Сити", а также знаем, что другие команды прибавят. Премьер-Лига — это так сложно. Мы убедились насчет этого в прошлом году. Играть, как играли мы, выиграть так много матчей и остаться без титула... Но мы не опускаем руки, продолжаем трудиться изо всех сил и прогрессировать, и я надеюсь, мы снова будем в гонке", — цитирует Хендерсона Liverpool Echo.