Хендерсон: "Не только "Сити" и "Ливерпуль" будут сражаться за титул"

Джордан Хендерсон Капитан "Ливерпуля" Джордан Хендерсон уверен, что "Манчестер Сити" будет не единственным конкурентом его команды в предстоящем сезоне.

В прошлом сезоне "горожанам" удалось защитить чемпионское звание в Премьер-Лиге, несмотря на ожесточенную конкуренцию со стороны "горожан". Две этих команды были на голову сильнее всех остальных.

Хендерсон не ожидает, что на сей раз титул снова разыграют только "Сити" и "Ливерпуль", но в первую очередь ожидает прогресса от собственной команды.

"Каждый говорит о "Ливерпуле" и "Сити", потому что они выиграли лигу и были так хороши, а мы выиграли Лигу Чемпионов. Легко делать предположения о том, что борьбу за титул снова поведут две команды".

"Но вам нужно посмотреть на остальные команды. Они прибавят. Помимо нас с "Сити", есть и другие команды, которые будут сражаться за титул".

"Однако вы должны проявить уважение к "Сити" за то, что они защитили чемпионство. Это так сложно. Они продолжают задирать планку все выше и продолжают прогрессировать со своим составом, поэтому нам нужно делать то же самое. Думаю, так оно и будет".

"Наши игроки голодны до успеха. Мы хотим еще. Они хотят упорно работать, и тренер убедится, чтобы так все и было".

"У нас в команде отличные зрелые игроки. Мы должны сосредоточиться на том, что впереди нас, и побороться за все трофеи".

"Победой в Лиге Чемпионов мы доказали, что упущенный титул не привел нас в уныние. Это был большой момент для нас. Мы можем использовать прошлый сезон как запал, чтобы выступить еще лучше и снова побороться за титул".

"Мы знаем, насколько хорош "Сити", а также знаем, что другие команды прибавят. Премьер-Лига — это так сложно. Мы убедились насчет этого в прошлом году. Играть, как играли мы, выиграть так много матчей и остаться без титула... Но мы не опускаем руки, продолжаем трудиться изо всех сил и прогрессировать, и я надеюсь, мы снова будем в гонке", — цитирует Хендерсона Liverpool Echo.


Метки Ливерпуль, Манчестер Сити, Премьер-Лига, Хендерсон

Автор mihajlo   

Дата 02.08.2019 18:00

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  1. only--liverpool 02.08.2019 18:37 # only--liverpool
    Бла-бла-бла-бла

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  2. pistolero-lfc 02.08.2019 18:26 # pistolero-lfc
    Че по МЮ? Они должны попадать в топ-4 с таким составом - Дибала, Манджукич, Погба, Маквайер

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  3. el-ray 02.08.2019 18:21 # el-ray
    о, смотрю ничему обрыгана жизнь не учит.

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  4. tot35 02.08.2019 18:18 # tot35
    А где же ловренти)

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  5. gavnoed 02.08.2019 18:17 # gavnoed
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  6. electric 02.08.2019 18:09 # electric
    Заткните этого приспособленца плз

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