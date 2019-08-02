Моуриньо считает, что его недостаточно хвалили в "Юнайтед"

Бывший главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо считает, что результаты его работы на "Олд Траффорд" недооценены.

За два с половиной года работы в Манчестере Моуриньо успел выиграть Лигу Европы и Кубок Лиги, а также финишировал вторым в Премьер-Лиге.



Жозе находился под жесточайшей критикой в свои заключительные полгода в "Юнайтед", однако когда португальский специалист был хорош, то не ощущал похвалы.



"Я лишь могу сказать, что мой период в "Манчестер Юнайтед" был непростым периодом времени. Мне всегда казалось, что победа в Лиге Европы были великолепным достижением, хотя таковым не выглядела и люди ее таковой не воспринимали".



"Второе место было еще более значимым достижением, поэтому у меня было своего рода ощущение: "Вау, я хорошо тружусь, я выкладываюсь изо всех сил, и я не получаю заслуженной похвалы".



"Я лишь могу пообещать вам, что в своем следующем клубе, в следующем проекте, я буду так счастлив, что буду приходить на пресс-конференцию с большой улыбкой. Это я могу пообещать", — сообщил Моуриньо Sky Sports.