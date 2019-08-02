Моуриньо считает, что его недостаточно хвалили в "Юнайтед"
Бывший главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо считает, что результаты его работы на "Олд Траффорд" недооценены.
За два с половиной года работы в Манчестере Моуриньо успел выиграть Лигу Европы и Кубок Лиги, а также финишировал вторым в Премьер-Лиге.
Жозе находился под жесточайшей критикой в свои заключительные полгода в "Юнайтед", однако когда португальский специалист был хорош, то не ощущал похвалы.
"Я лишь могу сказать, что мой период в "Манчестер Юнайтед" был непростым периодом времени. Мне всегда казалось, что победа в Лиге Европы были великолепным достижением, хотя таковым не выглядела и люди ее таковой не воспринимали".
"Второе место было еще более значимым достижением, поэтому у меня было своего рода ощущение: "Вау, я хорошо тружусь, я выкладываюсь изо всех сил, и я не получаю заслуженной похвалы".
"Я лишь могу пообещать вам, что в своем следующем клубе, в следующем проекте, я буду так счастлив, что буду приходить на пресс-конференцию с большой улыбкой. Это я могу пообещать", — сообщил Моуриньо Sky Sports.
02.08.2019 17:00
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мало того что деклассировал так еще и троллит вдогонку некисло.
Маврия двойной агент синего движа)
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Тупица бл это тебе не Челси средняк, ле нахер никому не нужно
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Да, сyка, ты уж постарался на славу. Возможно, еще не весь уровень вреда оценен. Иди наxyй, короче.
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Сри, сри трофис. Ай вонт респект
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Результат может сделать, но игра такая себе, особенно против сильных и агрессивных команд.
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Следующим клубом Жозе будет Эвертон. Уверен на 99%
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