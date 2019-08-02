Моуриньо считает, что его недостаточно хвалили в "Юнайтед"

Жозе Моуриньо Бывший главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо считает, что результаты его работы на "Олд Траффорд" недооценены.

За два с половиной года работы в Манчестере Моуриньо успел выиграть Лигу Европы и Кубок Лиги, а также финишировал вторым в Премьер-Лиге.

Жозе находился под жесточайшей критикой в свои заключительные полгода в "Юнайтед", однако когда португальский специалист был хорош, то не ощущал похвалы.

"Я лишь могу сказать, что мой период в "Манчестер Юнайтед" был непростым периодом времени. Мне всегда казалось, что победа в Лиге Европы были великолепным достижением, хотя таковым не выглядела и люди ее таковой не воспринимали".

"Второе место было еще более значимым достижением, поэтому у меня было своего рода ощущение: "Вау, я хорошо тружусь, я выкладываюсь изо всех сил, и я не получаю заслуженной похвалы".

"Я лишь могу пообещать вам, что в своем следующем клубе, в следующем проекте, я буду так счастлив, что буду приходить на пресс-конференцию с большой улыбкой. Это я могу пообещать", — сообщил Моуриньо Sky Sports.


Метки Манчестер Юнайтед, Моуриньо

Автор mihajlo   

Дата 02.08.2019 17:00

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  1. gidro-met 02.08.2019 17:41 # gidro-met
    мало того что деклассировал так еще и троллит вдогонку некисло.


    Маврия двойной агент синего движа)

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  2. mancunia-planet 02.08.2019 17:18 # mancunia-planet
    Тупица бл это тебе не Челси средняк, ле нахер никому не нужно

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  3. manchester-united 02.08.2019 17:13 # manchester-united
    Да, сyка, ты уж постарался на славу. Возможно, еще не весь уровень вреда оценен. Иди наxyй, короче.

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  4. ry-l 02.08.2019 17:05 # ry-l
    Сри, сри трофис. Ай вонт респект

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  5. ilovemanutd 02.08.2019 17:03 # ilovemanutd
    Результат может сделать, но игра такая себе, особенно против сильных и агрессивных команд.

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  6. pistolero-lfc 02.08.2019 17:02 # pistolero-lfc
    Следующим клубом Жозе будет Эвертон. Уверен на 99%

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