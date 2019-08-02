Кудичини будет отслеживать развитие арендных игроков "Челси"

"Челси" официально утвердил Карло Кудичини в новой роли, поставив своего бывшего голкипера во главе армии игроков, принадлежащих "синим", но выступающих за другие клубы на правах аренды.

Напомним, на протяжении двух предыдущих лет Кудичини ассистировал своим соотечественникам Антонио Конте и Маурицио Сарри, однако в штабе Фрэнка Лэмпарда места для Карло не нашлось.



Тем не менее, 45-летний итальянец останется работать в структуре клуба. Кудичини становится так называемым техническим тренером и будет отслеживать развитие нескольких десятков игроков, которыми владеет "Челси".



В этой роли Карло сменил Эдди Ньютона, который в свою очередь получил повышение и теперь будет помогать Лэмпарду с первой командой.



"Я предвкушаю это новое испытание в своей тренерской карьере. Программа развития арендных игроков — это очень важная вещь для клуба, и мне предоставилась удивительная возможность поработать с новым поколением талантливых игроков", — сообщил Кудичини.