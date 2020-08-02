"Арсенал" заработал 10 млн. фунтов на Крыстиане Белике
"Арсенал" объявил о продаже защитника Крыстиана Белика в "Дерби" за 10 миллионов фунтов.
Белик присоединился к "канонирам" из варшавской "Легии" еще в 2015 году, но с тех пор так и не сыграл ни одного матча в Премьер-Лиге за клуб, ограничившись двумя появлениями в Кубке Лиги.
Зато Крыстиан с лучшей стороны проявил себя в "Чарльтоне", где он провел прошлый сезон на правах аренды. 21-летний поляк, также способный сыграть в полузащите, помог "эддикс" выйти в Чемпионшип через победу в плей-офф Лиги Один.
Своей игрой на уровне третьего английского дивизиона Белик привлек внимание финалиста плей-офф Чемпионшипа, и сегодня официально стал "бараном", заключив контракт на пять лет.
02.08.2019 16:00
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Выглядит так будто дое*аться хочет и телефон отобрать
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"и сегодня официально стал "бараном", заключив контракт на пять лет."
Звучит как, однако.
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Бизнескар! Теперь купят ЦЗ)
гпенсы сосут все еще)))
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ткаих еще пару Крыс и отобьют пол ноги Пепе. Который присядет в запас плотно ведь Абубакар и Лезеклот ему шанса не дадут
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Да это ж Глушаков!!!
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Наскребли на часть Пепе)
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При Венгере ляма за 2 бы ушел в лучшем случае.
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