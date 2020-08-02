"Арсенал" заработал 10 млн. фунтов на Крыстиане Белике

Крыстиан Белик "Арсенал" объявил о продаже защитника Крыстиана Белика в "Дерби" за 10 миллионов фунтов.

Белик присоединился к "канонирам" из варшавской "Легии" еще в 2015 году, но с тех пор так и не сыграл ни одного матча в Премьер-Лиге за клуб, ограничившись двумя появлениями в Кубке Лиги.

Зато Крыстиан с лучшей стороны проявил себя в "Чарльтоне", где он провел прошлый сезон на правах аренды. 21-летний поляк, также способный сыграть в полузащите, помог "эддикс" выйти в Чемпионшип через победу в плей-офф Лиги Один.

Своей игрой на уровне третьего английского дивизиона Белик привлек внимание финалиста плей-офф Чемпионшипа, и сегодня официально стал "бараном", заключив контракт на пять лет.


Метки Арсенал, Белик, трансферы, Чарльтон

Автор mihajlo   

Дата 02.08.2019 16:00

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  1. ilovemanutd 02.08.2019 17:01 # ilovemanutd
    Выглядит так будто дое*аться хочет и телефон отобрать

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  2. redman31 02.08.2019 16:52 # redman31
    "и сегодня официально стал "бараном", заключив контракт на пять лет."
    Звучит как, однако.

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  3. gunars 02.08.2019 16:27 # gunars
    Бизнескар! Теперь купят ЦЗ)
    гпенсы сосут все еще)))

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  4. gidro-met 02.08.2019 16:13 # gidro-met
    ткаих еще пару Крыс и отобьют пол ноги Пепе. Который присядет в запас плотно ведь Абубакар и Лезеклот ему шанса не дадут

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  5. chebrec 02.08.2019 16:12 # chebrec
    Да это ж Глушаков!!!

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  6. mancunia-planet 02.08.2019 16:04 # mancunia-planet
    Наскребли на часть Пепе)

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  7. toledo 02.08.2019 16:01 # toledo
    При Венгере ляма за 2 бы ушел в лучшем случае.

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