"Арсенал" заработал 10 млн. фунтов на Крыстиане Белике

"Арсенал" объявил о продаже защитника Крыстиана Белика в "Дерби" за 10 миллионов фунтов.

Белик присоединился к "канонирам" из варшавской "Легии" еще в 2015 году, но с тех пор так и не сыграл ни одного матча в Премьер-Лиге за клуб, ограничившись двумя появлениями в Кубке Лиги.



Зато Крыстиан с лучшей стороны проявил себя в "Чарльтоне", где он провел прошлый сезон на правах аренды. 21-летний поляк, также способный сыграть в полузащите, помог "эддикс" выйти в Чемпионшип через победу в плей-офф Лиги Один.



Своей игрой на уровне третьего английского дивизиона Белик привлек внимание финалиста плей-офф Чемпионшипа, и сегодня официально стал "бараном", заключив контракт на пять лет.