"Шеффилд Юнайтед" в четвертый раз за лето обновил свой трансферный рекорд

Оли Макберни Новичок Премьер-Лиги "Шеффилд Юнайтед" в четвертый раз за это лето обновил свой трансферный рекорд, выплатив 17 миллионов фунтов за нападающего "Суонси" Оли Макбери.

После прохождения медицинского обследования Макбери заключил с "клинками" контракт на четыре года и стал уже восьмым новичком команды Криса Уайлдера в это трансферное окно.

Макбери числился игроком "Суонси с 2015 года, но по-настоящему получил свой шанс на "Либери" только в прошлом сезоне, когда он забил 22 гола и отдал четыре результативные передачи в 42 матчах Чемпионшипа.

"Нам требовалось разнообразить игру впереди, и каждый, кто внимательно следит за Чемпионшипом, скажет, что Оли прекрасно для этого годится. Он отвечает нашей трансферной политике и находится в том возрасте, когда его лучшие годы еще впереди — надеюсь, он и клуб смогут расти вместе", — сообщил Уайлдер о 23-летнем игроке сборной Шотландии.


Метки Макбери, Суонси, трансферы, Шеффилд Юнайтед

Автор mihajlo   

Дата 02.08.2019 15:25

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  1. civilsin 02.08.2019 16:55 # civilsin
    Оли МакБёрни

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  2. gidro-met 02.08.2019 16:15 # gidro-met
    Юнайтед уже присматривается . После вылета выкупят подешевле - за 30

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  3. anabanana94 02.08.2019 15:39 # anabanana94
    Стата отличная, разумная покупка! Странно что не в Арсенал пошел, усилил бы атаку.

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