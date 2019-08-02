"Шеффилд Юнайтед" в четвертый раз за лето обновил свой трансферный рекорд

Новичок Премьер-Лиги "Шеффилд Юнайтед" в четвертый раз за это лето обновил свой трансферный рекорд, выплатив 17 миллионов фунтов за нападающего "Суонси" Оли Макбери.

После прохождения медицинского обследования Макбери заключил с "клинками" контракт на четыре года и стал уже восьмым новичком команды Криса Уайлдера в это трансферное окно.



Макбери числился игроком "Суонси с 2015 года, но по-настоящему получил свой шанс на "Либери" только в прошлом сезоне, когда он забил 22 гола и отдал четыре результативные передачи в 42 матчах Чемпионшипа.



"Нам требовалось разнообразить игру впереди, и каждый, кто внимательно следит за Чемпионшипом, скажет, что Оли прекрасно для этого годится. Он отвечает нашей трансферной политике и находится в том возрасте, когда его лучшие годы еще впереди — надеюсь, он и клуб смогут расти вместе", — сообщил Уайлдер о 23-летнем игроке сборной Шотландии.