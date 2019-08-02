"Ливерпуль" и "Челси" рассудит женщина-рефери

Стефани Фраппар Француженка Стефани Фраппар получила назначение на матч за Суперкубок Европы между "Ливерпулем" и "Челси" и таким образом станет первой женщиной-рефери, которая рассудит большой футбольный матч на европейской арене среди мужчин.

Уже 14 августа в Стамбуле сойдутся победители Лиги Чемпионов и победители Лиги Европы. УЕФА решила задействовать в этом матче ту же бригаду, что 7 июля отработала на финале женского Чемпионата Мира.

Таким образом, 25-летней Фраппар будут ассистировать на бровках Мануэла Николози, тоже француженка, и ирландка Мишель О'Нил.

Добавим, что в апреле Фраппар уже вошла в историю, дебютировав на родине в Лиге 1 в матче между "Амьеном" и Страсбуром". Кроме того, Стефани находится в пуле рефери, которые будут на постоянной основе обслуживать матчи французского первенства в предстоящем сезоне.


Метки Ливерпуль, рефери, Суперкубок Европы, Челси

Автор mihajlo   

Дата 02.08.2019 15:00

Количество просмотров Просмотров: 195

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Последние комментарии:




  1. imf-tau 02.08.2019 15:08 # imf-tau
    Клубу пидорасов придется нелегко.

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  2. mata-hazard 02.08.2019 15:06 # mata-hazard
    Чёт страшная, как narkot(Владлен).

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  3. maxll 02.08.2019 15:05 # maxll
    Обслуживать звучит как-то двояко.

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  4. kukuruzzo 02.08.2019 15:05 # kukuruzzo
    опустилась такое г судить. Лучше бы сразу на панель пошла.

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  5. lampard78 02.08.2019 15:05 # lampard78
    Похер вообще, лишь бы не ошибались.

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  6. chelsea 02.08.2019 15:03 # chelsea
    дожили..

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