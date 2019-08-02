"Ливерпуль" и "Челси" рассудит женщина-рефери

Француженка Стефани Фраппар получила назначение на матч за Суперкубок Европы между "Ливерпулем" и "Челси" и таким образом станет первой женщиной-рефери, которая рассудит большой футбольный матч на европейской арене среди мужчин.

Уже 14 августа в Стамбуле сойдутся победители Лиги Чемпионов и победители Лиги Европы. УЕФА решила задействовать в этом матче ту же бригаду, что 7 июля отработала на финале женского Чемпионата Мира.



Таким образом, 25-летней Фраппар будут ассистировать на бровках Мануэла Николози, тоже француженка, и ирландка Мишель О'Нил.



Добавим, что в апреле Фраппар уже вошла в историю, дебютировав на родине в Лиге 1 в матче между "Амьеном" и Страсбуром". Кроме того, Стефани находится в пуле рефери, которые будут на постоянной основе обслуживать матчи французского первенства в предстоящем сезоне.