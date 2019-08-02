Предложение "Пэлас" по Чалову отклонено
Московский ЦСКА ответил отказом на предложение "Кристал Пэлас" о покупке нападающего Федора Чалова в размере 14 миллионов фунтов.
Вернув Мичи Батшуайи "Челси" после истечения аренды, "Пэлас" поставил перед собой задачу приобрести двух нападающих в это трансферное окно.
В качестве своих целей "орлы" избрали Олли Уоткинса из "Брентфорда", переговоры по которому продолжаются, и как раз Чалова, забившего 17 голов и отдавшего семь результативных передач в 37 матчах минувшего сезона за ЦСКА.
Однако Sky Sports стало известно, что стартовое предложение "Пэлас" по 21-летнему игроку сборной России было отклонено.
Также сообщается, что на Федора претендуют не только "орлы" — в услугах талантливого нападающего также заинтересованы некоторые другие клубы Премьер-Лиги, а также "Монако", "Лацио" и "Валенсия".
02.08.2019 14:00
Просмотров: 862
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
мля, за игрока рпл это астрономическая сумма, а цска мог бы еще 20 таких Чаловых купить.
херят карьеру пацану.
(ответить)
для апл 25+
(ответить)
не, ну 14 просто смехотворная сумма. даже с учетом, что он из РПЛ
(ответить)
чемпионский и лигочемпионский ЦСКА и сборка - 14 фунтов? на восходе карьеры
ехехех будь он с паспортом Англии - сразу 40 минимал
(ответить)
Гинер хуже Леви, будет до последней копейки выжимать.
(ответить)
Главное в Монако не перейти, не, ну жизнь там шикарная и всё такое, или Валенсия как вариант. АПЛ, тем более Лондон вообще было бы круто.
(ответить)
ну он же сказал, что если уходить, то только в топ (возможно, он об этих ваших реалах с барсами), так что чо тут пэлас со ссвиным рылом сунулся, я хз. чо, они его вью на русскоязычных сайтах не читают что ли?
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий