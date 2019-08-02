Предложение "Пэлас" по Чалову отклонено

Московский ЦСКА ответил отказом на предложение "Кристал Пэлас" о покупке нападающего Федора Чалова в размере 14 миллионов фунтов.

Вернув Мичи Батшуайи "Челси" после истечения аренды, "Пэлас" поставил перед собой задачу приобрести двух нападающих в это трансферное окно.



В качестве своих целей "орлы" избрали Олли Уоткинса из "Брентфорда", переговоры по которому продолжаются, и как раз Чалова, забившего 17 голов и отдавшего семь результативных передач в 37 матчах минувшего сезона за ЦСКА.



Однако Sky Sports стало известно, что стартовое предложение "Пэлас" по 21-летнему игроку сборной России было отклонено.



Также сообщается, что на Федора претендуют не только "орлы" — в услугах талантливого нападающего также заинтересованы некоторые другие клубы Премьер-Лиги, а также "Монако", "Лацио" и "Валенсия".