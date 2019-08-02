Предложение "Пэлас" по Чалову отклонено

Федор Чалов Московский ЦСКА ответил отказом на предложение "Кристал Пэлас" о покупке нападающего Федора Чалова в размере 14 миллионов фунтов.

Вернув Мичи Батшуайи "Челси" после истечения аренды, "Пэлас" поставил перед собой задачу приобрести двух нападающих в это трансферное окно.

В качестве своих целей "орлы" избрали Олли Уоткинса из "Брентфорда", переговоры по которому продолжаются, и как раз Чалова, забившего 17 голов и отдавшего семь результативных передач в 37 матчах минувшего сезона за ЦСКА.

Однако Sky Sports стало известно, что стартовое предложение "Пэлас" по 21-летнему игроку сборной России было отклонено.

Также сообщается, что на Федора претендуют не только "орлы" — в услугах талантливого нападающего также заинтересованы некоторые другие клубы Премьер-Лиги, а также "Монако", "Лацио" и "Валенсия".


Метки Кристал Пэлас, ЦСКА, Чалов

Автор mihajlo   

Дата 02.08.2019 14:00

Количество просмотров Просмотров: 862

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. gerrard08 02.08.2019 14:45 # gerrard08
    мля, за игрока рпл это астрономическая сумма, а цска мог бы еще 20 таких Чаловых купить.
    херят карьеру пацану.

    (ответить)

  2. mixmaster 02.08.2019 14:41 # mixmaster
    для апл 25+

    (ответить)

  3. wolfsmensch 02.08.2019 14:37 # wolfsmensch
    не, ну 14 просто смехотворная сумма. даже с учетом, что он из РПЛ

    (ответить)

  4. gidro-met 02.08.2019 14:19 # gidro-met
    чемпионский и лигочемпионский ЦСКА и сборка - 14 фунтов? на восходе карьеры

    ехехех будь он с паспортом Англии - сразу 40 минимал

    (ответить)

  5. ganinilyha 02.08.2019 14:13 # ganinilyha
    Гинер хуже Леви, будет до последней копейки выжимать.

    (ответить)

  6. mancunia-planet 02.08.2019 14:06 # mancunia-planet
    Главное в Монако не перейти, не, ну жизнь там шикарная и всё такое, или Валенсия как вариант. АПЛ, тем более Лондон вообще было бы круто.

    (ответить)

  7. monsieurgood 02.08.2019 14:06 # monsieurgood
    ну он же сказал, что если уходить, то только в топ (возможно, он об этих ваших реалах с барсами), так что чо тут пэлас со ссвиным рылом сунулся, я хз. чо, они его вью на русскоязычных сайтах не читают что ли?

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Поиск: