Депай объяснил, почему не заиграл в "Юнайтед"
Вингер "Лиона" Мемфис Депай попытался объяснить, почему у него не получилось заиграть в "Манчестер Юнайтед".
После своего перехода из ПСВ за 30 миллионов фунтов в июле 2015 Депай сыграл 53 матча за "красных дьяволов" и забил семь голов, включая лишь два в Премьер-Лиге.
В "Лионе", куда он отправился в январе 2017, Мемфис выглядит совсем другим игроком, отметившись 12 голами и 16 результативными передачами в 47 матчах прошлого сезона.
Сам голландец чувствует, что приехал на "Олд Траффорд" незрелым игроком и столкнулся с проблемами психологического характера.
"Тогда у меня была другая психика. Когда я перешел в "Юнайтед", мне был 21 год, а теперь мне 25, я стал более зрелой личностью, нежели во времена выступлений в Манчестере".
"Также существует разница между игрой во Франции и игрой в Англии, а главная разница в скорости перемещения мяча. В Англии все происходит очень быстро: ты атакуешь и защищаешься, снова атакуешь и защищаешься".
"Я не знаю, нужна ли мне постоянно эта скорость, потому что для меня важнее техника, однако Премьер-Лига — тяжелейшая лига в мире", — сообщил Депай Daily Mirror.
02.08.2019 13:00
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