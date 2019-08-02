Робертсон: "Победа в Лиге Чемпионов осталась в прошлом"
Защитник "Ливерпуля" Энди Робертсон заявил, что его команда оставила в прошлом свою победу в Лиге Чемпионов и устремлена к новым достижениям.
1 июля "красные" выиграли свой первый трофей при Юргене Клоппе, одолев в мадридском финале Лиги Чемпионов "Тоттенхэм" со счетом 2:0.
Однако Робертсон уверяет, что он и его партнеры будут вспоминать об этом успехе, только когда уйдут на пенсию. Шотландский защитник не хочет ограничиваться одним трофеем.
"Мы стерли из памяти свою победу в Лиге Чемпионов в день, когда вернулись домой".
"Когда мы отправились в турне по Америке, наши владельцы решили взять кубок с собой, что было замечательно, но для нас самих эта победа была забыта в первый же день после возвращения и до тех пор, пока мы не уйдем на пенсию".
"Если честно, теперь нам нужно сосредоточиться на том, чтобы выиграть больше трофеев, потому что Лига Чемпионов уже в прошлом".
"Мы не хотим запомниться командой, которая выиграла только один трофей — конечно, это большой трофей, но мы хотим быть командой, которая выиграла множество трофеев".
"Нам еще предстоит проделать большой путь к этому, и нам нельзя сбавлять обороты в предстоящем сезоне. Такова наша цель", — цитирует Робертсона Daily Mirror.
02.08.2019 12:00
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Давайте теперь интервью перестанете об этом давать по кд, и она действительно уйдет в прошлое
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Лч как женщина, чтобы её взять нужно дойти до финала)
Ле - это страшная, прищавая и жирная сестра, красотки Лч.
Пенсы в последнее время на жиртрест перешли, пока Лфк топчет красавиц)
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Колбаса это будет вспоминать ещё лет 15. Так они собственно по 2019 вспоминали Стамбул.
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А ротация продолжается
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Чет пока за щеку берут в предсезонке
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