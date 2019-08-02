Робертсон: "Победа в Лиге Чемпионов осталась в прошлом"

Энди Робертсон Защитник "Ливерпуля" Энди Робертсон заявил, что его команда оставила в прошлом свою победу в Лиге Чемпионов и устремлена к новым достижениям.

1 июля "красные" выиграли свой первый трофей при Юргене Клоппе, одолев в мадридском финале Лиги Чемпионов "Тоттенхэм" со счетом 2:0.

Однако Робертсон уверяет, что он и его партнеры будут вспоминать об этом успехе, только когда уйдут на пенсию. Шотландский защитник не хочет ограничиваться одним трофеем.

"Мы стерли из памяти свою победу в Лиге Чемпионов в день, когда вернулись домой".

"Когда мы отправились в турне по Америке, наши владельцы решили взять кубок с собой, что было замечательно, но для нас самих эта победа была забыта в первый же день после возвращения и до тех пор, пока мы не уйдем на пенсию".

"Если честно, теперь нам нужно сосредоточиться на том, чтобы выиграть больше трофеев, потому что Лига Чемпионов уже в прошлом".

"Мы не хотим запомниться командой, которая выиграла только один трофей — конечно, это большой трофей, но мы хотим быть командой, которая выиграла множество трофеев".

"Нам еще предстоит проделать большой путь к этому, и нам нельзя сбавлять обороты в предстоящем сезоне. Такова наша цель", — цитирует Робертсона Daily Mirror.


Метки Ливерпуль, Робертсон

Автор mihajlo   

Дата 02.08.2019 12:00

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Последние комментарии:




  1. andrew10 02.08.2019 12:47 # andrew10
    Давайте теперь интервью перестанете об этом давать по кд, и она действительно уйдет в прошлое

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  2. iskander8sg 02.08.2019 12:07 # iskander8sg
    Лч как женщина, чтобы её взять нужно дойти до финала)

    Ле - это страшная, прищавая и жирная сестра, красотки Лч.
    Пенсы в последнее время на жиртрест перешли, пока Лфк топчет красавиц)

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  3. thegodfather 02.08.2019 12:05 # thegodfather
    Колбаса это будет вспоминать ещё лет 15. Так они собственно по 2019 вспоминали Стамбул.

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  4. el-ray 02.08.2019 12:05 # el-ray
    А ротация продолжается

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  5. xin 02.08.2019 12:04 # xin
    Чет пока за щеку берут в предсезонке

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