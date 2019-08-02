Агент: "Мойзе Кин сможет забивать, как Лукаку"
Агент нападающего Мойзе Кина уверен, что новичок "Эвертона" сможет повторить успех Ромелу Лукаку на "Гудисон Парк".
Последние два года "ириски" безуспешно пытались найти забивного нападающего таранного типа взамен проданного в "Манчестер Юнайтед" Ромелу Лукаку.
Очередной попыткой "Эвертона" обзавестись бомбардиром стала покупка 19-летнего Кина у "Ювентуса" за 36 миллионов фунтов. По слова агента Андреа Д'Амико, Мойзе похож на Лукаку не только внешне.
"Успех игрока зависит от множества факторов, но я думаю, он сможет забивать столько же, сколько забивал Ромелу за "Эвертон".
"Лукаку сильнее физически, чем Кин, но итальянцу по силам хорошо выступать в Премьер-Лиге. Он способен забивать много голов".
"Думаю, "Ювентус" решился его продать по финансовым соображениям. Кроме того, продление с ним контракта стоило бы "Ювентусу" слишком дорого", — сообщил Д'Амико Daily Mail.
02.08.2019 11:00
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Ну и мешки Эвертонцы
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Что, тоже есть третья нога?
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Продайте мне ФИФУ 19 на ПС3, а то на ПС4 игры дорогие. У кого она есть???
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