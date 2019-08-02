Директор "Сити" ответил Клоппу

Юрген Клопп Операционный директор "Манчестер Сити" Омар Беррада выразил недоумение по поводу комментариев главного тренера "Ливерпуля" Юргена Клоппа насчет безграничных финансовых возможностей клуба с "Этихад".

В минувший уикенд Клоппу пришлось в очередной раз объяснять пассивность своего клуба на трансферном рынке. Юрген говорил, что "Ливерпуль" не может постоянно тратить большие суммы денег.

Клопп также выразил мнение, что только четыре клуба, включая "Сити", живут в фантазийном мире и могут покупать, кого пожелают. Эти слова не остались без реакции со стороны "горожан".

"Мы слегка удивлены тем, что он сказал. "Ливерпуль" — отличный спортивный конкурент".

"Я не знаю, почему они это сказали. Я не знаю, почему они оглядываются на другие клубы. Это не разочарование или злость — нам просто любопытно, что они заостряют внимание на том, что мы тратим".

"У нас все в порядке с тратами. Реальность такова, что все топ-клубы тратят, как они видят. Было бы некорректно сказать, что, например, мы, ПСЖ, "Реал" и "Барселона" всегда тратим по 200 миллионов фунтов. Мы не смотрим, что делают остальные", — цитирует Берраду Daily Mirror.


Метки Клопп, Ливерпуль, Манчестер Сити

Автор mihajlo   

Дата 02.08.2019 10:00

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  1. chelsiukpro 02.08.2019 10:50 # chelsiukpro
    Спор директор потому и мудак что ответить нормально и не может! Клоппу респект!

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  2. lovrentiy 02.08.2019 10:35 # lovrentiy
    Вот и полыхнул пердак Омара, ничего удивительного, Клопп любит подрывать своих сучек.

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  3. liverfun 02.08.2019 10:28 # liverfun
    дурачок какой-то этот омар, все в одной плоскости видит, таким лучше вообще с посторонними не общаться

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  4. electric 02.08.2019 10:24 # electric
    Ахахаххаа.
    Как же он вспыхнул от правды.
    Клопп скоро и этого додия уволит.

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  5. mancunia-planet 02.08.2019 10:24 # mancunia-planet
    Омар бл хуйню несёт, мешки же, об этом и речь

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  6. alexomck 02.08.2019 10:11 # alexomck
    норм араб сгорел:)

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  7. anabanana94 02.08.2019 10:02 # anabanana94
    Красиво разьебали петушка энергичного)

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