Директор "Сити" ответил Клоппу
Операционный директор "Манчестер Сити" Омар Беррада выразил недоумение по поводу комментариев главного тренера "Ливерпуля" Юргена Клоппа насчет безграничных финансовых возможностей клуба с "Этихад".
В минувший уикенд Клоппу пришлось в очередной раз объяснять пассивность своего клуба на трансферном рынке. Юрген говорил, что "Ливерпуль" не может постоянно тратить большие суммы денег.
Клопп также выразил мнение, что только четыре клуба, включая "Сити", живут в фантазийном мире и могут покупать, кого пожелают. Эти слова не остались без реакции со стороны "горожан".
"Мы слегка удивлены тем, что он сказал. "Ливерпуль" — отличный спортивный конкурент".
"Я не знаю, почему они это сказали. Я не знаю, почему они оглядываются на другие клубы. Это не разочарование или злость — нам просто любопытно, что они заостряют внимание на том, что мы тратим".
"У нас все в порядке с тратами. Реальность такова, что все топ-клубы тратят, как они видят. Было бы некорректно сказать, что, например, мы, ПСЖ, "Реал" и "Барселона" всегда тратим по 200 миллионов фунтов. Мы не смотрим, что делают остальные", — цитирует Берраду Daily Mirror.
02.08.2019 10:00
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Последние комментарии:
Спор директор потому и мудак что ответить нормально и не может! Клоппу респект!
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Вот и полыхнул пердак Омара, ничего удивительного, Клопп любит подрывать своих сучек.
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дурачок какой-то этот омар, все в одной плоскости видит, таким лучше вообще с посторонними не общаться
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Ахахаххаа.
Как же он вспыхнул от правды.
Клопп скоро и этого додия уволит.
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Омар бл хуйню несёт, мешки же, об этом и речь
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норм араб сгорел:)
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Красиво разьебали петушка энергичного)
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