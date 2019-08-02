Директор "Сити" ответил Клоппу

Операционный директор "Манчестер Сити" Омар Беррада выразил недоумение по поводу комментариев главного тренера "Ливерпуля" Юргена Клоппа насчет безграничных финансовых возможностей клуба с "Этихад".

В минувший уикенд Клоппу пришлось в очередной раз объяснять пассивность своего клуба на трансферном рынке. Юрген говорил, что "Ливерпуль" не может постоянно тратить большие суммы денег.



Клопп также выразил мнение, что только четыре клуба, включая "Сити", живут в фантазийном мире и могут покупать, кого пожелают. Эти слова не остались без реакции со стороны "горожан".



"Мы слегка удивлены тем, что он сказал. "Ливерпуль" — отличный спортивный конкурент".



"Я не знаю, почему они это сказали. Я не знаю, почему они оглядываются на другие клубы. Это не разочарование или злость — нам просто любопытно, что они заостряют внимание на том, что мы тратим".



"У нас все в порядке с тратами. Реальность такова, что все топ-клубы тратят, как они видят. Было бы некорректно сказать, что, например, мы, ПСЖ, "Реал" и "Барселона" всегда тратим по 200 миллионов фунтов. Мы не смотрим, что делают остальные", — цитирует Берраду Daily Mirror.