Моуриньо: "Только время покажет, будет ли успешен Лэмпард"

Жозе Моуриньо философски заявил, что только время покажет, будет ли Фрэнк Лэмпард успешен в качестве главного тренера "Челси".

Этим летом Лэмпард возглавил "синих" в условиях трансферного запрета и после всего одного года работы тренером на уровне Чемпионшипа.



Многие авторитетные в английском футболе люди поспешили поддержать начинающего специалиста, выразив уверенность, что Фрэнк будет успешен на новом поприще. В отличие от большинства, Жозе кривить душой не хочет.



"Знаете, время покажет. Только время. Для меня — поскольку я люблю его — было бы приятно и легко сказать, что он будет феноменальным тренером".



"Мне было бы очень приятно сказать это, но я не собираюсь этого говорить, но в то же время я не могу сказать, что не верю в него — у меня нет этого ощущения".



"Я чувствую, что у него есть потенциал, и я чувствую, что он любит клуб — по этой причине он и оказался здесь. Я желаю ему всего наилучшего, но лишь время покажет. Через несколько лет станет видно", — сообщил Моуриньо Sky Sports.