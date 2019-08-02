Моуриньо: "Только время покажет, будет ли успешен Лэмпард"

Фрэнк Лэмпард и Жозе Моуриньо Жозе Моуриньо философски заявил, что только время покажет, будет ли Фрэнк Лэмпард успешен в качестве главного тренера "Челси".

Этим летом Лэмпард возглавил "синих" в условиях трансферного запрета и после всего одного года работы тренером на уровне Чемпионшипа.

Многие авторитетные в английском футболе люди поспешили поддержать начинающего специалиста, выразив уверенность, что Фрэнк будет успешен на новом поприще. В отличие от большинства, Жозе кривить душой не хочет.

"Знаете, время покажет. Только время. Для меня — поскольку я люблю его — было бы приятно и легко сказать, что он будет феноменальным тренером".

"Мне было бы очень приятно сказать это, но я не собираюсь этого говорить, но в то же время я не могу сказать, что не верю в него — у меня нет этого ощущения".

"Я чувствую, что у него есть потенциал, и я чувствую, что он любит клуб — по этой причине он и оказался здесь. Я желаю ему всего наилучшего, но лишь время покажет. Через несколько лет станет видно", — сообщил Моуриньо Sky Sports.


Метки Лэмпард, Моуриньо, тренеры, Челси

Автор mihajlo   

Дата 02.08.2019 09:00

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Последние комментарии:




  1. dr-b1ack 02.08.2019 10:10 # dr-b1ack
    https://www.youtube.com/watch?v=mEu4stwcjhs

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  2. jack-willsher 02.08.2019 09:18 # jack-willsher
    через несколько лет... когда мю будет играть уже в первой лиге))))&#128514;

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  3. makaku 02.08.2019 09:16 # makaku
    Lemps

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