Разочарованный Магуайр не сыграет за "Лестер"

Харри Магуайр Защитник Харри Магуайр, разочарованный своей ситуацией, пропустит товарищеский матч "Лестера" против "Аталанты".

Лишь накануне стало известно, что "красные дьяволы" согласились улучшить свое предложение по Магуайру до 80 миллионов фунтов, что сделало бы Харри самым дорогим защитником в мире.

Однако Sky Sports сообщает, что "лисы" продолжают стоять на своем и совершенно не желают идти на уступки в переговорах — 85 млн. фунтов или Магуайр остается на "Кинг Пауэр".

При этом сам защитник уже сообщил своему главному тренеру Брендану Роджерсу о желании отправиться на "Олд Траффорд". С приближением трансферного дедлайна Харри испытывает все большее разочарование.

В данный момент психологическое состояние Магуайра оставляет желать лучшего, поэтому Харри не примет участия в матче с "Аталантой" в пятницу вечером — у 26-летнего англичанина совсем другие мысли на уме.


Метки Лестер, Магуайр, Манчестер Юнайтед

Автор mihajlo   

Дата 02.08.2019 07:00

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  1. mancunia-planet 02.08.2019 09:36 # mancunia-planet
    Хариджил ван Магвайр

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  2. quavo 02.08.2019 07:45 # quavo
    85 и отвалят ,мешки ебаные

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  3. zhanik7 02.08.2019 07:31 # zhanik7
    Чтоб обидно не было, решили самим себе его продать ))

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  4. m9icl-luk 02.08.2019 07:08 # m9icl-luk
    Лисы согласились улучшить предложение??

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