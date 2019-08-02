Разочарованный Магуайр не сыграет за "Лестер"

Защитник Харри Магуайр, разочарованный своей ситуацией, пропустит товарищеский матч "Лестера" против "Аталанты".

Лишь накануне стало известно, что "красные дьяволы" согласились улучшить свое предложение по Магуайру до 80 миллионов фунтов, что сделало бы Харри самым дорогим защитником в мире.



Однако Sky Sports сообщает, что "лисы" продолжают стоять на своем и совершенно не желают идти на уступки в переговорах — 85 млн. фунтов или Магуайр остается на "Кинг Пауэр".



При этом сам защитник уже сообщил своему главному тренеру Брендану Роджерсу о желании отправиться на "Олд Траффорд". С приближением трансферного дедлайна Харри испытывает все большее разочарование.



В данный момент психологическое состояние Магуайра оставляет желать лучшего, поэтому Харри не примет участия в матче с "Аталантой" в пятницу вечером — у 26-летнего англичанина совсем другие мысли на уме.