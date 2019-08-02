Сульшер: "МЮ продолжает работать над приобретениями"

Оле Гуннар Сульшер Наставник "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер подтвердил, что его клуб продолжает работу над несколькими приобретениями.

Этим летом "красные дьяволы" пока приобрели лишь крайнего защитника Аарона Ван-Биссаку и вингера Даниэля Джеймса. Также "Юнайтед" работает над согласованием трансферов Харри Магуайра из "Лестера" и Пауло Дибалы из "Ювентуса".

Сульшер доволен подбором игроков прямо сейчас, но не скрывает очевидного — "Юнайтед" все еще находится на трансферном рынке.

"Мы и так хорошо смотримся. Хотя, конечно, мы еще работаем над несколькими целями. Это никогда не бывает легко. Клуб очень хорошо работает, а рынок очень сложен".

"Мы пытаемся подойти к началу сезона с составом, которым хотим обладать", — сообщил Сульшер Sky Sports.


Метки Манчестер Юнайтед, Сульшер

Автор mihajlo   

Дата 02.08.2019 06:00

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Последние комментарии:




  1. manchester-united 02.08.2019 10:08 # manchester-united
    Вы просто охyительно работаете. Во всех аспектах. А все остальные клубы вам просто завидуют.

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  2. mancunia-planet 02.08.2019 09:33 # mancunia-planet
    И так хорошо смотримся, чтоб опередить Вулверхемптон по итогам сезона)

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