Сульшер: "МЮ продолжает работать над приобретениями"
Наставник "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер подтвердил, что его клуб продолжает работу над несколькими приобретениями.
Этим летом "красные дьяволы" пока приобрели лишь крайнего защитника Аарона Ван-Биссаку и вингера Даниэля Джеймса. Также "Юнайтед" работает над согласованием трансферов Харри Магуайра из "Лестера" и Пауло Дибалы из "Ювентуса".
Сульшер доволен подбором игроков прямо сейчас, но не скрывает очевидного — "Юнайтед" все еще находится на трансферном рынке.
"Мы и так хорошо смотримся. Хотя, конечно, мы еще работаем над несколькими целями. Это никогда не бывает легко. Клуб очень хорошо работает, а рынок очень сложен".
"Мы пытаемся подойти к началу сезона с составом, которым хотим обладать", — сообщил Сульшер Sky Sports.
02.08.2019 06:00
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Вы просто охyительно работаете. Во всех аспектах. А все остальные клубы вам просто завидуют.
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И так хорошо смотримся, чтоб опередить Вулверхемптон по итогам сезона)
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