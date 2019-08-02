Сульшер: "МЮ продолжает работать над приобретениями"

Наставник "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер подтвердил, что его клуб продолжает работу над несколькими приобретениями.

Этим летом "красные дьяволы" пока приобрели лишь крайнего защитника Аарона Ван-Биссаку и вингера Даниэля Джеймса. Также "Юнайтед" работает над согласованием трансферов Харри Магуайра из "Лестера" и Пауло Дибалы из "Ювентуса".



Сульшер доволен подбором игроков прямо сейчас, но не скрывает очевидного — "Юнайтед" все еще находится на трансферном рынке.



"Мы и так хорошо смотримся. Хотя, конечно, мы еще работаем над несколькими целями. Это никогда не бывает легко. Клуб очень хорошо работает, а рынок очень сложен".



"Мы пытаемся подойти к началу сезона с составом, которым хотим обладать", — сообщил Сульшер Sky Sports.