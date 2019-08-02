"Вулверхэмптон" вышел в 3-й квалификационный раунд Лиги Европы

"Вулверхэмптон" уверенно преодолел 2-й квалификационный раунд Лиги Европы, переиграв североирландский "Крусейдерс".

Напомним, неделю назад подопечные Нуну Эшпириту Санту официально начали свой сезон, отпраздновав победу 2:0 в домашних стенах.



Ответный матч сложился для "волков" еще благополучнее. Седьмая команда прошлого сезона Премьер-Лиги разгромила "Крусейдерс" со счетом 1:4 благодаря дублю Рауля Хименеса, голу Райана Беннета и автоголу Джордана Форсайта.



Добавим, что в 3-м раунде квалификации "Вулверхэмптону" предстоит сыграть с армянским "Пюником".