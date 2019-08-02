"Сити" продаст Сане только за 137 млн. фунтов

"Манчестер Сити" установил цену в 137 миллионов фунтов за вингера Лероя Сане, приобрести которого мечтает "Бавария".

В четверг утром в немецкой прессе появилась информация, что Сане близок к переходу в "Баварию" по сделке стоимостью свыше 100 млн. евро (91 млн. фунтов). Однако чемпионы Бундеслиги незамедлительно отреагировали на эти публикации.



"Появившиеся сегодня в новостях сообщения о том, что Лерой Сане решил перейти в "Баварию", не соответствуют действительности", — говорится в твиттере немецкого гранда.



По информации The Telegraph, сделка действительно не близка. "Сити" еще не потерял надежду склонить Сане к новому контракту, поэтому не собирается рассматривать предложения по Лерою менее 150 млн. евро (137 млн. фунтов).



Более того, "горожане" даже направили письмо своим коллегам из Мюнхена, выразив разочарование по поводу той медийной кампании, которую затеяла "Бавария", чтобы переманить 23-летнего игрока сборной Германии.



Пока нет никаких намеков на то, что "Бавария" согласился заплатить установленную цену, но даже если это произойдет, "Сити" не собирается покупать игрока на замену Сане.