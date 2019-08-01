Эмери надеется переубедить Косьелни

Лоран Косьелни Главный тренер "Арсенала" Унаи Эмери заявил, что все еще надеется убедить капитана Лорана Косьелни остаться на "Эмирейтс".

В прошлом месяце Косьелни шокировал свой клуб, отказавшись поехать в предсезонное турне по Америке. Казалось, Лоран поставил крест на своей карьере в "Арсенале".

33-летний француз отчаянно рвется на родину после девяти сезонов выступлений за "канониров", однако Эмери не спешит отпускать ведущего защитника.

"Косьелни — очень важный игрок для нас, и я не потерял надежду сохранить его здесь на следующий сезон. Я регулярно с ним разговариваю и пытаюсь убедить его остаться с нами".

"Однако в данный момент он по-прежнему настроен уйти, и это заставляет нас поменять свои идеи относительно центральных защитников", — цитирует Эмери The Independent.


Метки Арсенал, Косьелни, Эмери

Автор mihajlo   

Дата 01.08.2019 23:00

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  1. gio 02.08.2019 00:05 # gio
    доперло до кретина что Арсенал его просто использует, платя копейки отпустит в 34 года когда никто ему норм контракт уже не даст а он ведь ни х не заработал на старость,

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