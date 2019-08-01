Эмери надеется переубедить Косьелни

Главный тренер "Арсенала" Унаи Эмери заявил, что все еще надеется убедить капитана Лорана Косьелни остаться на "Эмирейтс".

В прошлом месяце Косьелни шокировал свой клуб, отказавшись поехать в предсезонное турне по Америке. Казалось, Лоран поставил крест на своей карьере в "Арсенале".



33-летний француз отчаянно рвется на родину после девяти сезонов выступлений за "канониров", однако Эмери не спешит отпускать ведущего защитника.



"Косьелни — очень важный игрок для нас, и я не потерял надежду сохранить его здесь на следующий сезон. Я регулярно с ним разговариваю и пытаюсь убедить его остаться с нами".



"Однако в данный момент он по-прежнему настроен уйти, и это заставляет нас поменять свои идеи относительно центральных защитников", — цитирует Эмери The Independent.