Эмери надеется переубедить Косьелни
Главный тренер "Арсенала" Унаи Эмери заявил, что все еще надеется убедить капитана Лорана Косьелни остаться на "Эмирейтс".
В прошлом месяце Косьелни шокировал свой клуб, отказавшись поехать в предсезонное турне по Америке. Казалось, Лоран поставил крест на своей карьере в "Арсенале".
33-летний француз отчаянно рвется на родину после девяти сезонов выступлений за "канониров", однако Эмери не спешит отпускать ведущего защитника.
"Косьелни — очень важный игрок для нас, и я не потерял надежду сохранить его здесь на следующий сезон. Я регулярно с ним разговариваю и пытаюсь убедить его остаться с нами".
"Однако в данный момент он по-прежнему настроен уйти, и это заставляет нас поменять свои идеи относительно центральных защитников", — цитирует Эмери The Independent.
01.08.2019 23:00
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доперло до кретина что Арсенал его просто использует, платя копейки отпустит в 34 года когда никто ему норм контракт уже не даст а он ведь ни х не заработал на старость,
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