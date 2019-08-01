"Тоттенхэм" вступил в переговоры по Бруну Фернандешу

"Тоттенхэм" вступил в переговоры со "Спортингом" о приобретении полузащитника Бруну Фернандеша.

До настоящего момента "Манчестер Юнайтед" считался единственным клубом Премьер-Лиги, проявляющим серьезный интерес к Фернандешу, однако теперь в борьбу за Бруну вступили "шпоры".



По информации Sky Sports, во вторник делегация "Тоттенхэма" даже провела встречу с коллегами из "Спортинга" в Лиссабоне, но пока переговоры все еще находятся на ранней стадии.



Лондонский клуб рассматривает 24-летнего португальца как альтернативу Джовани Ло Чельсо из "Реал Бетиса". Игрок сборной Аргентины является целью номер один для своего соотечественника Маурисио Почеттино, однако его стоимость в 55 миллионов фунтов отпугивает президента "шпор" Даниэля Леви.



Добавим, что на текущей неделе Почеттино выразил свое разочарование трансферной активностью "Тоттенхэма" этим летом. Пока "шпоры" получили лишь одного новичка в лице Танги Ндомбеле.