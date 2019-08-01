"Тоттенхэм" вступил в переговоры по Бруну Фернандешу

Бруну Фернандеш "Тоттенхэм" вступил в переговоры со "Спортингом" о приобретении полузащитника Бруну Фернандеша.

До настоящего момента "Манчестер Юнайтед" считался единственным клубом Премьер-Лиги, проявляющим серьезный интерес к Фернандешу, однако теперь в борьбу за Бруну вступили "шпоры".

По информации Sky Sports, во вторник делегация "Тоттенхэма" даже провела встречу с коллегами из "Спортинга" в Лиссабоне, но пока переговоры все еще находятся на ранней стадии.

Лондонский клуб рассматривает 24-летнего португальца как альтернативу Джовани Ло Чельсо из "Реал Бетиса". Игрок сборной Аргентины является целью номер один для своего соотечественника Маурисио Почеттино, однако его стоимость в 55 миллионов фунтов отпугивает президента "шпор" Даниэля Леви.

Добавим, что на текущей неделе Почеттино выразил свое разочарование трансферной активностью "Тоттенхэма" этим летом. Пока "шпоры" получили лишь одного новичка в лице Танги Ндомбеле.


Метки Спортинг, Тоттенхэм, Фернадеш

Автор mihajlo   

Дата 01.08.2019 22:00

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Все комментарии к этой новости

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Последние комментарии:




  1. sausage 01.08.2019 22:32 # sausage
    Судя по фото, этот Бруну ещё и на герыче сидит.

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  2. sausage 01.08.2019 22:31 # sausage
    И чё так все возбудились на этого Фернандеша? Такое впечатление, что прям второй Скоулз/Лэмпс/Джеррард/Модрич и именно в расцвете карьеры, типа сделает погоду в любом клубе. И этот нонейм ещё, Чельсо какое-то.

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  3. manutd4life 01.08.2019 22:22 # manutd4life
    Ну тогда Эриксен к нам.

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  4. ragoz2018 01.08.2019 22:08 # ragoz2018
    Вудворд, ты че мразь, сосешь чтоли у маги с вротжерсом???? Какого куя тут петухи какие-то начали лезть, бери Бруно чмо ипаное

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  5. anabanana94 01.08.2019 22:07 # anabanana94
    Ого ого !!!!! Вот это новость!!! Поднажмем!!!

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