"Трабзонспор" сделал предложение Старриджу

Бывший нападающий "Ливерпуля" Даниэль Старридж получил предложение присоединиться к турецкому "Трабзонспору".

В минувшем сезоне 29-летний англичанин сыграл только 18 матчей за "Ливерпуль" в Премьер-Лиге, не сумев убедить главного тренера Юргена Клоппа предложить ему новый контракт.



Обладая статусом свободного агента, Старридж может самостоятельно распоряжаться своей судьбой. Даниэль открыт к предложениям из-за рубежа и может не ограничивать себя сроками трансферного окна.



Как сообщает Sky Sports, сейчас бывшему игроку "Челси" и "Манчестер Сити" поступило предложение от "Трабзонспора", который минувший сезон завершил на четвертом месте в турецкой лиге и пробился в Лигу Европы.



Добавим, что Старридж выступал за "Ливерпуль" после своего перехода из "Челси" в январе 2013. За это время Даниэль отличился 67 раз в 160 матчах, но его последний гол датируется еще сентябрем 2018.