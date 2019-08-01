"Сити" возобновил переговоры по Канселу

"Манчестер Сити" возобновил переговоры о покупке правого защитника "Ювентуса" Жоау Канселу.

Этим летом "горожане" заключили улучшенный контракт с Кайлом Уолкером, после чего принялись искать более достойного конкурента для англичанина, нежели Данило.



Ранее в это окно "Ювентус" отклонил предложение "Сити" по Канселу в размере 40 миллионов евро (36.5 млн. фунтов) плюс Данило. Чемпионы Серии А сообщили, что хотят за Жоау только деньги, причем аж 60 млн. евро (54.7 млн. фунтов).



В результате переговоры двух клубов на время затухли, но сейчас, утверждает The Guardian, "Ювентус" согласился рассмотреть Данило в качестве разменной монеты.



Таким образом, "Сити" и "Ювентус" снова сели за стол переговоров и вскоре планируют провести очную встречу в надежде достичь компромисса.