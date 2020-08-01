"Борнмут" потратился на Арно Данжуму

"Борнмут" совершил свое четвертое приобретение этим летом, потратив 15 миллионов евро (13.7 млн. фунтов) на вингера "Брюгге" Арно Данжуму.

22-летний Данжума является воспитанником академии ПСВ, летом 2016 отправившись в НЕК, а еще спустя два года — в "Брюгге".



За сезон в бельгийском клубе Арно сыграл 25 матчей и забил шесть голов, своей игрой заслужив вызов в сборную Голландии, за которую он дебютировал в октябре.



Теперь талантливый голландец будет выступать за команду Эдди Хау, присоединившись к тройке других летних новичков "вишенок" в лице Ллойда Келли, Джека Стейси и Филипа Биллинга.