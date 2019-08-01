"Арсенал" купил за рекордные деньги Пепе

"Арсенал" объявил о приобретении вингера "Лилля" Николя Пепе ориентировочной стоимостью 72 миллиона фунтов.

В прошлом сезоне французской Лиги 1 Пепе забил 22 гола и отдал 11 результативных передач в 38 матчах, благодаря чему попал на радар к крупнейшим клубам Европы.



Среди претендентов на Николя назывались "Манчестер Юнайтед", "Ливерпуль", "Эвертон", ПСЖ и "Наполи", однако "канониры" сработали быстро, договорившись и с "Лиллем", и с самим игроком.



Пройдя медицинское обследование, в четверг Пепе заключил с "Арсеналом" долгосрочный контракт. Таким образом, 24-летний вингер сборной Кот-д'Ивуара стал рекордным приобретением в истории лондонского клуба и будет выступать за "канониров" под 19-м номером.



"Николя — способный и талантливый вингер, которого хотели большинство топ-клубов Европы. Приобретение первоклассного вингера было одной из наших ключевых целей в это окно, и я рад, что он переходит к нам".



"Он добавит нам скорости, мощи и креатива, а также позволит нашей команде забивать больше голов", — сообщил главный тренер "Арсенала" Унаи Эмери.