"Арсенал" купил за рекордные деньги Пепе
"Арсенал" объявил о приобретении вингера "Лилля" Николя Пепе ориентировочной стоимостью 72 миллиона фунтов.
В прошлом сезоне французской Лиги 1 Пепе забил 22 гола и отдал 11 результативных передач в 38 матчах, благодаря чему попал на радар к крупнейшим клубам Европы.
Среди претендентов на Николя назывались "Манчестер Юнайтед", "Ливерпуль", "Эвертон", ПСЖ и "Наполи", однако "канониры" сработали быстро, договорившись и с "Лиллем", и с самим игроком.
Пройдя медицинское обследование, в четверг Пепе заключил с "Арсеналом" долгосрочный контракт. Таким образом, 24-летний вингер сборной Кот-д'Ивуара стал рекордным приобретением в истории лондонского клуба и будет выступать за "канониров" под 19-м номером.
"Николя — способный и талантливый вингер, которого хотели большинство топ-клубов Европы. Приобретение первоклассного вингера было одной из наших ключевых целей в это окно, и я рад, что он переходит к нам".
"Он добавит нам скорости, мощи и креатива, а также позволит нашей команде забивать больше голов", — сообщил главный тренер "Арсенала" Унаи Эмери.
01.08.2019 18:50
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Последние комментарии:
Вместо Генриха пойдет.
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01.08.2019 18:00 #
gavriil
Я зашел напомнить вам две заповеди:
1. Не сорите деньгами.
2. 140>39
Живите в мире.
Источник: http://fapl.ru/posts/72443/?c=1#c6947262
Большей хуйни в своей жизни не читал. Если бы не знал Гаврила, подумал бы, что это просто какой то тупой троллинг.
(ответить)
В полку наказания для ливерпуля прибыло. Что и говорить, Арсенал усилился.
Алиссон Беккер - 1 в списке мишеней для Пепе. Дубль на Эмирейтсе обеспечен
(ответить)
Кстати после этого трансфера, гейклуб ещё лет 5 никого не сможет купить. Пока за этого черныша не расплатяться.
(ответить)
Норм)
(ответить)
А где наш новый Мавропанопулос?
(ответить)
пи3дос конечно,давно у нас не было нормального правого вингера, еще со времен юнберга
(ответить)
Ну что ж, посмотрим. Пока ни один трансфер при Эмери не улучшил Арсенал качественно. Правда и такого дорогого не было.
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Пиздa атаке гейклуба когда игрочишки на Кубок Африки уедут.
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допустим это новый улучшенный Мане, который выйдет на новый уровень в этом году, и будет е6ать фланг любому сопернику, а Обамеянг = Салах, хотя египет односезонка, но в этом году габонец еще раз пи3данет бутсу АПЛ, Ляказзет > Фирмино, тут даже спорить не надо, Ляказзет может все, с такой нашей африканской атакой можно е6нуть любой клуб с разгромом, жду теперь когда всякие магуаиры и ляпорты будут обоссаны нашей атакой, а хейты будут купаться в луже мочи
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Всё. Вешайтесь...
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Жаль. Надеюсь что разобъётся когда полетит с одноклубниками прощаться.
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Блокчейны кртптовалюта
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Будет карать Ливерпуль с фланговых атак
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Нормальные клубы сначала пытаются оборону свою усилить, а эти...
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Тенденция правильная, НО, ЗАЩИТА!)
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Про рассрочку: Барса за коута 5 лет платит. Реал за Анелька-10. Все клубы так делают.
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гц
хороший трансфер
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Нужен срочно ЦЗ!!!
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Шах и мат, аутисты
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