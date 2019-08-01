"Арсенал" купил за рекордные деньги Пепе

Николя Пепе "Арсенал" объявил о приобретении вингера "Лилля" Николя Пепе ориентировочной стоимостью 72 миллиона фунтов.

В прошлом сезоне французской Лиги 1 Пепе забил 22 гола и отдал 11 результативных передач в 38 матчах, благодаря чему попал на радар к крупнейшим клубам Европы.

Среди претендентов на Николя назывались "Манчестер Юнайтед", "Ливерпуль", "Эвертон", ПСЖ и "Наполи", однако "канониры" сработали быстро, договорившись и с "Лиллем", и с самим игроком.

Пройдя медицинское обследование, в четверг Пепе заключил с "Арсеналом" долгосрочный контракт. Таким образом, 24-летний вингер сборной Кот-д'Ивуара стал рекордным приобретением в истории лондонского клуба и будет выступать за "канониров" под 19-м номером.

"Николя — способный и талантливый вингер, которого хотели большинство топ-клубов Европы. Приобретение первоклассного вингера было одной из наших ключевых целей в это окно, и я рад, что он переходит к нам".

"Он добавит нам скорости, мощи и креатива, а также позволит нашей команде забивать больше голов", — сообщил главный тренер "Арсенала" Унаи Эмери.


Метки Арсенал, Лилль, Пепе, трансферы

Автор mihajlo   

Дата 01.08.2019 18:50

Количество просмотров Просмотров: 1579

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. element-ekb 01.08.2019 19:24 # element-ekb
    Вместо Генриха пойдет.

    (ответить)

  2. rentv 01.08.2019 19:23 # rentv
    01.08.2019 18:00 #
    gavriil

    Я зашел напомнить вам две заповеди:

    1. Не сорите деньгами.
    2. 140>39

    Живите в мире.

    Источник: http://fapl.ru/posts/72443/?c=1#c6947262

    Большей хуйни в своей жизни не читал. Если бы не знал Гаврила, подумал бы, что это просто какой то тупой троллинг.

    (ответить)

  3. wmrpkvhzeflbrmo 01.08.2019 19:20 # wmrpkvhzeflbrmo
    В полку наказания для ливерпуля прибыло. Что и говорить, Арсенал усилился.

    Алиссон Беккер - 1 в списке мишеней для Пепе. Дубль на Эмирейтсе обеспечен

    (ответить)

  4. chelsea88 01.08.2019 19:18 # chelsea88
    Кстати после этого трансфера, гейклуб ещё лет 5 никого не сможет купить. Пока за этого черныша не расплатяться.

    (ответить)

  5. arsenalekc 01.08.2019 19:18 # arsenalekc
    Норм)

    (ответить)

  6. element-ekb 01.08.2019 19:17 # element-ekb
    А где наш новый Мавропанопулос?

    (ответить)

  7. al-faarabi 01.08.2019 19:17 # al-faarabi
    пи3дос конечно,давно у нас не было нормального правого вингера, еще со времен юнберга

    (ответить)

  8. sausage 01.08.2019 19:14 # sausage
    Ну что ж, посмотрим. Пока ни один трансфер при Эмери не улучшил Арсенал качественно. Правда и такого дорогого не было.

    (ответить)

  9. chelsea88 01.08.2019 19:12 # chelsea88
    Пиздa атаке гейклуба когда игрочишки на Кубок Африки уедут.

    (ответить)

  10. al-faarabi 01.08.2019 19:10 # al-faarabi
    допустим это новый улучшенный Мане, который выйдет на новый уровень в этом году, и будет е6ать фланг любому сопернику, а Обамеянг = Салах, хотя египет односезонка, но в этом году габонец еще раз пи3данет бутсу АПЛ, Ляказзет > Фирмино, тут даже спорить не надо, Ляказзет может все, с такой нашей африканской атакой можно е6нуть любой клуб с разгромом, жду теперь когда всякие магуаиры и ляпорты будут обоссаны нашей атакой, а хейты будут купаться в луже мочи

    (ответить)

  11. tot35 01.08.2019 19:10 # tot35
    Всё. Вешайтесь...

    (ответить)

  12. chelsea88 01.08.2019 19:08 # chelsea88
    Жаль. Надеюсь что разобъётся когда полетит с одноклубниками прощаться.

    (ответить)

  13. chebrec 01.08.2019 19:08 # chebrec
    Блокчейны кртптовалюта

    (ответить)

  14. staryi-eblan 01.08.2019 19:07 # staryi-eblan
    Будет карать Ливерпуль с фланговых атак

    (ответить)

  15. januzaj00 01.08.2019 19:06 # januzaj00
    Нормальные клубы сначала пытаются оборону свою усилить, а эти...

    (ответить)

  16. kedr 01.08.2019 19:06 # kedr
    Тенденция правильная, НО, ЗАЩИТА!)

    (ответить)

  17. mixmaster 01.08.2019 19:05 # mixmaster
    Про рассрочку: Барса за коута 5 лет платит. Реал за Анелька-10. Все клубы так делают.

    (ответить)

  18. farot 01.08.2019 19:05 # farot
    гц
    хороший трансфер

    (ответить)

  19. arsenal-unbeaten 01.08.2019 19:02 # arsenal-unbeaten
    Нужен срочно ЦЗ!!!

    (ответить)

  20. mixmaster 01.08.2019 19:01 # mixmaster
    Шах и мат, аутисты

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Поиск: