"Ливерпуль" продает свою базу в Мелвуде
"Ливерпуль" заключил сделку по продаже своей тренировочной базы в Мелвуде за 10 миллионов фунтов.
Сезон 2019/20 будет последним для "красных" в Мелвуде — уже следующим летом команда Юргена Клоппа передислоцируется в Керби, где сейчас полным ходом идет строительство новой современной базы.
Стоит отметить, что Керби уже является домом для академии мерсисайдского клуба. В 2018 руководством "Ливерпуля", включая владельцев и Клоппа, было принято решение создать единую инфраструктуру для первой команды и подрастающей молодежи.
Liverpool Echo напоминает, что новая база обойдется "красным" в 50 млн. фунтов, из них 10 млн. клубу удалось отбить благодаря сделке с девелопером Torus, который собирается построить в Мелвуде жилье.
01.08.2019 18:00
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Последние комментарии:
забавно, что целая новая база с инфраструктурой по стоимости выходит как средний игрок АПЛ))
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http://fapl.ru/users/kirkby-lfc
Этот чувак явно что-то знал.
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Бизнес кар
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Бронируем ник на керби, колбасоиды
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