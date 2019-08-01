"Ливерпуль" продает свою базу в Мелвуде

Ливерпуль "Ливерпуль" заключил сделку по продаже своей тренировочной базы в Мелвуде за 10 миллионов фунтов.

Сезон 2019/20 будет последним для "красных" в Мелвуде — уже следующим летом команда Юргена Клоппа передислоцируется в Керби, где сейчас полным ходом идет строительство новой современной базы.

Стоит отметить, что Керби уже является домом для академии мерсисайдского клуба. В 2018 руководством "Ливерпуля", включая владельцев и Клоппа, было принято решение создать единую инфраструктуру для первой команды и подрастающей молодежи.

Liverpool Echo напоминает, что новая база обойдется "красным" в 50 млн. фунтов, из них 10 млн. клубу удалось отбить благодаря сделке с девелопером Torus, который собирается построить в Мелвуде жилье.


Метки Ливерпуль

Автор mihajlo   

Дата 01.08.2019 18:00

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  1. danilych89 01.08.2019 19:14 # danilych89
    забавно, что целая новая база с инфраструктурой по стоимости выходит как средний игрок АПЛ))

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  2. rentv 01.08.2019 18:42 # rentv
    http://fapl.ru/users/kirkby-lfc

    Этот чувак явно что-то знал.

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  3. chr1s8rown 01.08.2019 18:29 # chr1s8rown
    Бизнес кар

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  4. januzaj00 01.08.2019 18:03 # januzaj00
    Бронируем ник на керби, колбасоиды

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  5. melwood-lfc 01.08.2019 18:02 # melwood-lfc
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    (ответить)

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