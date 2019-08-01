"Ливерпуль" продает свою базу в Мелвуде

"Ливерпуль" заключил сделку по продаже своей тренировочной базы в Мелвуде за 10 миллионов фунтов.

Сезон 2019/20 будет последним для "красных" в Мелвуде — уже следующим летом команда Юргена Клоппа передислоцируется в Керби, где сейчас полным ходом идет строительство новой современной базы.



Стоит отметить, что Керби уже является домом для академии мерсисайдского клуба. В 2018 руководством "Ливерпуля", включая владельцев и Клоппа, было принято решение создать единую инфраструктуру для первой команды и подрастающей молодежи.



Liverpool Echo напоминает, что новая база обойдется "красным" в 50 млн. фунтов, из них 10 млн. клубу удалось отбить благодаря сделке с девелопером Torus, который собирается построить в Мелвуде жилье.