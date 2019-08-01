Лаллана наслаждается своей новой ролью

Адам Лаллана Полузащитник "Ливерпуля" Адам Лаллана признался, что наслаждается своей новой ролью в команде Юргена Клоппа.

Некогда Лаллана был чрезвычайно важным игроком для Клоппа, однако последние два сезона оказались потеряны для Адама из-за различных травм.

За это время "Ливерпуль" научился атаковать без креатива, который поставлял команде Лаллана, и теперь Клопп пытается реабилитировать карьеру Адама, используя того в новой роли — "роли Жоржиньо". Сам 31-летний англичанин вполне доволен играть опорного полузащитника.

"Это приятно. Я несколько раз сыграл на этой позиции по ходу предсезонного периода, и я счастлив играть везде. Я наслаждаюсь этой ролью, наслаждаюсь игрой с мячом".

"Мне все еще нужно улучшить отдельные аспекты своей игры, но я уверен, что научусь, если буду чаще там играть. Я доволен, что получаю игровые минуты и улучшаю свою форму".

"Как сказал тренер, у меня есть качества, чтобы играть на этой позиции. Мы не вели каких-то персональных разговоров о моей роли, но я счастлив играть там".

"На этой позиции я часто получаю мяч, а я тот игрок, которому нравится играть с мячом. Я чувствую, что заставляю команду двигаться, помогаю выходить из напряженных ситуаций и добавляю иной аспект игре "Ливерпуля".

"До тех пор, пока я в форме — а я упорно работаю над своей физической готовностью — я смогу делать игру этого "Ливерпуля" лучше", — цитирует Лаллану Liverpool Echo.


Метки Лаллана, Ливерпуль

Автор mihajlo   

Дата 01.08.2019 17:00

Количество просмотров Просмотров: 1565

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  1. liverpool1892est 01.08.2019 18:31 # liverpool1892est
    Пидор конченый

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  2. chr1s8rown 01.08.2019 17:49 # chr1s8rown
    Пиздец теперь фаба в цз

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  3. gerrard08 01.08.2019 17:42 # gerrard08
    хз кого он сможет вытеснить в тройке цпз со своим ограниченным функционалом.

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  4. scouser2005 01.08.2019 17:41 # scouser2005
    У Лаллана есть очень важное качество - Дух победителя.

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  5. superperez101 01.08.2019 17:37 # superperez101
    у лалланы неплохой пас в принципе, но по его пластике и манере движения все равно видно что он малость деревянненький. не сильно но есть. руками машет тоже

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  6. ooaaaa 01.08.2019 17:18 # ooaaaa
    enjoy

    little white boy

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  7. manutd-20champ 01.08.2019 17:07 # manutd-20champ
    потерянное время

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  8. phenomenon1 01.08.2019 17:02 # phenomenon1
    Стекла и лавочника? Норм роль.

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