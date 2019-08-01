Лаллана наслаждается своей новой ролью
Полузащитник "Ливерпуля" Адам Лаллана признался, что наслаждается своей новой ролью в команде Юргена Клоппа.
Некогда Лаллана был чрезвычайно важным игроком для Клоппа, однако последние два сезона оказались потеряны для Адама из-за различных травм.
За это время "Ливерпуль" научился атаковать без креатива, который поставлял команде Лаллана, и теперь Клопп пытается реабилитировать карьеру Адама, используя того в новой роли — "роли Жоржиньо". Сам 31-летний англичанин вполне доволен играть опорного полузащитника.
"Это приятно. Я несколько раз сыграл на этой позиции по ходу предсезонного периода, и я счастлив играть везде. Я наслаждаюсь этой ролью, наслаждаюсь игрой с мячом".
"Мне все еще нужно улучшить отдельные аспекты своей игры, но я уверен, что научусь, если буду чаще там играть. Я доволен, что получаю игровые минуты и улучшаю свою форму".
"Как сказал тренер, у меня есть качества, чтобы играть на этой позиции. Мы не вели каких-то персональных разговоров о моей роли, но я счастлив играть там".
"На этой позиции я часто получаю мяч, а я тот игрок, которому нравится играть с мячом. Я чувствую, что заставляю команду двигаться, помогаю выходить из напряженных ситуаций и добавляю иной аспект игре "Ливерпуля".
"До тех пор, пока я в форме — а я упорно работаю над своей физической готовностью — я смогу делать игру этого "Ливерпуля" лучше", — цитирует Лаллану Liverpool Echo.
01.08.2019 17:00
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Последние комментарии:
Пидор конченый
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Пиздец теперь фаба в цз
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хз кого он сможет вытеснить в тройке цпз со своим ограниченным функционалом.
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У Лаллана есть очень важное качество - Дух победителя.
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у лалланы неплохой пас в принципе, но по его пластике и манере движения все равно видно что он малость деревянненький. не сильно но есть. руками машет тоже
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enjoy
little white boy
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потерянное время
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Стекла и лавочника? Норм роль.
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