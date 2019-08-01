Моура: "Рад выиграть свой первый трофей с "Тоттенхэмом"

Вингер "Тоттенхэма" Лукас Моура надеется, что предсезонный Кубок Ауди станет первым из нескольких трофеев, которые выиграет его команда в приближающемся сезоне.

Отпраздновав победы над "Реалом" и "Баварией", "шпоры" стали обладателем престижного, но все-таки неофициального трофея. Эта награда только раззадорила аппетит Моуры.



"Я очень рад этому, потому что это были два тяжелых дня и два тяжелых матча. Я очень рад выиграть свой первый трофей с "Тоттенхэмом". Ты всегда нацелен на трофеи и на то, чтобы стать чемпионом, и я надеюсь, это только начало".



"Мы будем упорно трудиться в этом сезоне, чтобы выиграть еще больше трофеев. Очень важно хорошо поработать во время предсезонного периода, потому что такого ради матчи помогают подготовиться к предстоящему сложному сезону".



"Думаю, наши дела идут хорошо, и мы почти готовы к сезону", — сообщил Моура официальному веб-сайту "Тоттенхэма".