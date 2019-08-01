Моура: "Рад выиграть свой первый трофей с "Тоттенхэмом"
Вингер "Тоттенхэма" Лукас Моура надеется, что предсезонный Кубок Ауди станет первым из нескольких трофеев, которые выиграет его команда в приближающемся сезоне.
Отпраздновав победы над "Реалом" и "Баварией", "шпоры" стали обладателем престижного, но все-таки неофициального трофея. Эта награда только раззадорила аппетит Моуры.
"Я очень рад этому, потому что это были два тяжелых дня и два тяжелых матча. Я очень рад выиграть свой первый трофей с "Тоттенхэмом". Ты всегда нацелен на трофеи и на то, чтобы стать чемпионом, и я надеюсь, это только начало".
"Мы будем упорно трудиться в этом сезоне, чтобы выиграть еще больше трофеев. Очень важно хорошо поработать во время предсезонного периода, потому что такого ради матчи помогают подготовиться к предстоящему сложному сезону".
"Думаю, наши дела идут хорошо, и мы почти готовы к сезону", — сообщил Моура официальному веб-сайту "Тоттенхэма".
01.08.2019 16:00
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Добротный игрок. Не вериться что за него всего 25к заплатили.
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Просто рука лицо
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