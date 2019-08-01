Марвелус Накамба стал очередным новичком "Астон Виллы"

Марвелус Накамба Зимбабвийский полузащитник "Брюгге" Марвелус Накамба стал очередным приобретением "Астон Виллы" и обошелся новичку Премьер-Лиги в 11 миллионов фунтов.

25-летний Накамба, сыгравший 18 матчей в прошлом сезоне, заключил с бирмингемским клубом контракт до 2024 года и стал вторым игроком, которого "вилланы" купили у "Брюгге" в это окно — после нападающего Уэсли Мораеса.

"Марвелус отвечает критериям игрока, которого мы искали. Он очень мобилен, очень хорош при позиционной игре, и он подходит для нашего стиля футбола", — сообщил главный тренер "Астон Виллы" Дин Смит.


Метки Астон Вилла, Брюгге, Накамба, трансферы

Автор mihajlo   

Дата 01.08.2019 15:20

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  1. puhovik-vengera 01.08.2019 16:25 # puhovik-vengera
    АВ напоминает КПР. Закупились на дохуярд, а в итоге вылет в шип

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  2. royal-arsenal 01.08.2019 16:24 # royal-arsenal
    Остановите эту трансферную машину

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  3. chebrec 01.08.2019 15:56 # chebrec
    Че за топарь

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