Марвелус Накамба стал очередным новичком "Астон Виллы"
Зимбабвийский полузащитник "Брюгге" Марвелус Накамба стал очередным приобретением "Астон Виллы" и обошелся новичку Премьер-Лиги в 11 миллионов фунтов.
25-летний Накамба, сыгравший 18 матчей в прошлом сезоне, заключил с бирмингемским клубом контракт до 2024 года и стал вторым игроком, которого "вилланы" купили у "Брюгге" в это окно — после нападающего Уэсли Мораеса.
"Марвелус отвечает критериям игрока, которого мы искали. Он очень мобилен, очень хорош при позиционной игре, и он подходит для нашего стиля футбола", — сообщил главный тренер "Астон Виллы" Дин Смит.
01.08.2019 15:20
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