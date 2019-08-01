Марвелус Накамба стал очередным новичком "Астон Виллы"

Зимбабвийский полузащитник "Брюгге" Марвелус Накамба стал очередным приобретением "Астон Виллы" и обошелся новичку Премьер-Лиги в 11 миллионов фунтов.

25-летний Накамба, сыгравший 18 матчей в прошлом сезоне, заключил с бирмингемским клубом контракт до 2024 года и стал вторым игроком, которого "вилланы" купили у "Брюгге" в это окно — после нападающего Уэсли Мораеса.



"Марвелус отвечает критериям игрока, которого мы искали. Он очень мобилен, очень хорош при позиционной игре, и он подходит для нашего стиля футбола", — сообщил главный тренер "Астон Виллы" Дин Смит.