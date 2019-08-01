Жоржиньо счастлив учиться у Лэмпарда

Полузащитник "Челси" Жоржиньо заявил, что он счастлив учиться у своего нового тренера Фрэнка Лэмпарда.

После отъезда Маурицио Сарри из "Челси" в "Ювентус" этим летом, будущее Жоржиньо на "Стэмфорд Бридж" оказалось под вопросом — итальянец бразильского происхождения рассматривался многими исключительно как игрок, заточенный под Саррибол.



Тем не менее, Жоржиньо очень неплохо себя проявляет во время предсезонного периода и, как кажется, смог завоевать свое место в планах Лэмпарда. Сам полузащитник не считает себя игроком какого-либо определенного стиля и готов адаптироваться к новым условиям.



"Это новый опыт для меня. Мне нравится это. Я учусь новым вещам, а мне нравится учиться".



"Я рад, что получил эту возможность. Мне нравится учиться и постигать новое. Это поможет моей карьере, а также клубу и команде. Я открыт к новому опыту".



"Я бы не сказал, что был расстроен уходом Сарри. Он был моим тренером, и мы работали вместе четыре года, но наши пути разошлись. Я очень благодарен ему за шанс, который он мне дал, и за все то, чему я научился у него, но теперь это новая глава, и у меня новый тренер. Я должен упорно работать и многому учиться. Мы должны смотреть вперед".



"Карьера Фрэнка говорит сама за себя. Каждый может видеть, чего добился Лэмпард как игрок — не только в этом клубе, но и в футболе вообще. Я следил за ним, когда рос, и это замечательно, что теперь он мой тренер. Я верю, что он все еще может многое дать клубу, как давал в качестве игрока".



"Конечно, я разговариваю с ним насчет позиций и задаю вопросы, как и другие игроки. Если у нас есть какие-либо сомнения, мы спрашиваем тренера. Я спрашиваю его насчет позиций и других аспектов игры".



"Я должен понять, чего он хочет от меня. Я задаю вопросы, чтобы улучшить свою игру. Задавая вопросы, я снимаю сомнения, и это поможет нам играть так, как он того хочет", — сообщил Жоржиньо Sky Sports.