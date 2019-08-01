Клопп: "Фирмино и Салах могут сыграть против "Сити"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп сообщил, что надеется задействовать своих нападающих Роберто Фирмино и Мохамеда Салаха в матче за Суперкубок Англии против "Манчестер Сити" в воскресенье.

Победой 3:1 над "Лионом" накануне подопечные Клоппа завершили свой сложный предсезонный период. Этот матч также был отмечен возвращением Фирмино, Салаха и голкипера Алиссона, которые едва приступили к тренировкам после выступлений за свои сборные этим летом.



При этом Фирмино забил один из трех голов своей команды и был заменен на 31-й минуте, а Салах сыграл весь первый тайм. Теперь Клопп должен решить, готовы ли его бомбардиры к появлению на "Уэмбли" в старте.



"Я пока не знаю, нам нужно будет посмотреть. Я не говорю, что они готовы на 100 процентов, но есть вероятность, что они сыграют. Возможно, не с первых минут, потому что мы не можем заменить их спустя полчаса!"



"Мы должны посмотреть, как они будут себя чувствовать завтра. Теперь мы тренируемся уже не с высочайшей нагрузкой, а с акцентом на деталях".



"Нам нужно хорошенько подготовиться к предстоящему матчу. Матчи против "Манчестер Сити" отличаются ото всех остальных, и тебе просто необходимо сыграть предсезонный матч против "Сити", чтобы подготовиться к противостоянию с "Сити" на протяжении сезона", — цитирует Клоппа Daily Mirror.